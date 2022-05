ZTE Axon 40 Ultra è stato lanciato in Cina

Progettato per essere Spettacolare

ZTE ha ufficialmente lanciato l’Axon 40 Ultra: un capolavoro con fotocamera sotto il display potenziata e con immagini multi-camera all’avanguardia. Dotato del nuovo Snapdragon 8 Gen 1, ZTE Axon 40 Ultra, smartphone di ultima generazione, è progettato per essere spettacolare nei tre aspetti principali: schermo, immagine e performance.

La nuova generazione di fotocamera sotto al display offre immagini spettacolari ad ogni inquadratura

Come pioniere della fotocamera sotto al display, ZTE è leader nel trend dell’evoluzione a tutto schermo. Considerando i precedenti prodotti leader mondiali ZTE con fotocamera sotto al display, l’Axon 40 Ultra ha fatto enormi passi in avanti nell’innovazione per la terza generazione di prodotti commerciali con l’aggiornamento della fotocamera sotto al display. Inoltre, con display completamente integrato, ZTE Axon 40 Ultra ha mostrato l’ultima generazione di prodotti a tutto schermo.

Per l’ Axon 40 Ultra, è stata applicata una densità di pixel pari a 400PPI nell’area del display dove si trova la fotocamera mentre il resto dello schermo è equipaggiato con una matrice blue diamond, che presenta miglioramenti visivi in fatto di integrazione. La prima tecnologia independent pixel sul mercato è stata adottata per assicurare che ogni singolo pixel sia guidato da un circuito “dedicato”, permettendo di avere un display più definito. La presenza dei circuiti a bordo schermo è stata eliminata grazie ad un cablaggio trasparente. Il chip del display della fotocamera è stato integrato con un aggiornamento dell’algoritmo MRC, insieme al miglioramento dei pixel intelligenti e all’ottimizzazione smart del display per creare uno schermo più accurato e definito. Grazie al nuovo e potenziato display a tutto schermo, ZTE Axon 40 Ultra offre un’esprienza ancora più immersiva con immagini spettacolari ad ogni inquadratura.

La qualità delle immagini è stata ulteriormente migliorata grazie alla fotocamera frontale da 16 megapixel, che può raggiungere una grandezza di 2.24µm tramite alla large pixel infusion, più sensibile alla luce. L’algoritmo Selfie 3.0 utilizza la tecnologia di AI in-depth learning per ridurre i rumori ed è in grado di mettere a fuoco in tempo reale le immagini con diverse illuminazioni come ad esempio l’intelligent defogging o l’antiriflesso per un notevole miglioramento della chiarezza e della trasparenza delle immagini. Inoltre, la funzione Smart Makeup permette anche di migliorare ulteriormente i primi piani.

Le specifiche del display sono ancora più accattivanti: l’ampio display AMOLED da 6.8 pollici, che supporta la risoluzione FHD+ 1116*2480 con una luminosità massima fino a 1500nit, una copertura 100% della gamma di colori DCI-P3 con profondità di colore a 10bit e un display da 1.07 miliardi di colori, che garantisce colori estremamente vividi e definiti. Questo spettacolare display supporta una refresh rate da 120Hz e un touch sampling rate da 360Hz. In aggiunta, i 1440Hz di PWM (Pulse-width modulation) aiutano a ridurre il flicker con la scarsa luminosità, mentre la certificazione TUV Rheinland Eyesafe, per la luce blu, garantisce un’elevata protezione degli occhi.

Il sistema Trinity con le tre fotocamere principali offre scatti spettacolari ad ogni inquadratura

Il full-screen “cattura lo spettacolo” mentre le fotocamere sono state aggiornate ad un sistema Trinity composto da una fotocamera humanity da 64 megapixel, una fotocamera principale ultra-grandangolare da 64-megapixel, e un obiettivo periscopico da 64 megapixel. È il miglior sistema a tre fotocamere in commercio. Il sistema Trinity all’Axon 40 Ultra di essere il top di gamma degli smartphone per “catturare lo spettacolo”.

La fotocamera principale humanity da 64 megapixel e la fotocamera grandangolare sono dotate di due sensori Sony IMX787, introdotti sul mercato nell’Axon 40. Con queste specifiche è in grado, grazie al dual full-pixel omnidirectional, di avere una messa a fuoco più veloce e accurata. Nello specifico la fotocamera principale humanity da 64 megapixel adotta una lente focale equivalente da 35mm con una lente 7P e un’apertura f/1.6, per un effetto bokeh hardware. Anche la fotocamera ultra-grandangolare principale adotta lente focale equivalente da 16mm con AF macro da 4cm, combinando il grandangolo con le funzioni macro per ridurre la distorsione sulla superficie curva. L’obiettivo periscopico è dotato di una lente focale equivalente 91mm con zoom ottico 5.7x da grandangolo a tele, stabilizza l’immagine Steadicam-level, OIS optical image stabilization + EIS image stabilization.

ZTE Axon 40 Ultra è l’unico smartphone in commercio che supporta la registrazione ultra-high-definition 8K, mentre tutti gli altri smartphone montano gli stessi pixel su tutte e tre le fotocamere principali. Le tre fotocamere dell’Axon 40 Ultra sono anche le uniche che supportano la funzione snapshot, rendendo possibile fotografare oggetti in movimento grazie al suo algoritmo Adaptive Shutter personalizzato. Inoltre, è l’unico smartphone che supporta la messa a fuoco pre-impostata da parte dell’utente prima dello scatto, riducendo così il tempo necessario a calibrare la distanza.

La funzione video super night è stata ulteriormente migliorata dall’algoritmo che migliora la brillantezza dell’immagine, aumenta la risoluzione durante le riprese nelle aree più buie, riducendo i rumori e fornendo i reali riferimenti cromatici. Le modalità night sky photography come Smart Moon, Star Photography Algorithm e AI constellation garantiscono all’utente foto notturne migliori. Oltre all’ humanistic image color system e ai filtri rich humanistic, come Bresson black and white o il film filter, ZTE Axon 40 Ultra permette agli utenti di divertirsi a scattare foto e girare video in diversi contesti.

Le performance eccezionali e il design elegante offrono uno spettacolo al secondo

Progettato per performance spettacolari, ZTE Axon 40 Ultra è dotato della configurazione top di gamma del nuovo Snapdragon 8 Gen 1, UFS3.1, e RAM LPDDR e un raffreddamento liquido VC. L’area di dissipazione del calore ha una struttura a 9 strati e raggiunge i 36,356 mm2. In aggiunta, grazie al nuovo dual-channel metal VC liquid-cooled, la conduttività termica a cascata può essere aumentata del 400%, la capacità di assorbimento di calore è migliorata del 140% grazie alle nano cavità in grafene per lo scambio di calore di derivazione aerospaziale e la sua conduttività termica è aumentata del 300%.

Per quanto riguarda la parte gaming, ZTE Axon 40 Ultra è dotato di Snapdragon Sound, dual speaker DTS, motore lineare X-axis, e 90/120 di frame rate, che danno agli utenti una migliore esperienza audio e di utilizzo. Oltre a tutto ciò, ZTE Axon 40 Ultra supporta completamente la crittografia hardware, con un safety chip indipendente incorporato. Infine, la batteria da 5000mAh e di ricarica ultra-rapida da 65W consentono una maggiore durata.

Dalle linee eleganti ed essenziali, l’Axon 40 Ultra è stato progettato con un design waterfall a 71 gradi e una curvatura di 3.9 mm per renderlo più maneggevole. Inoltre, sul retro si trova il primo vetro per fotocamera posteriore senza bordi che nasconde perfettamente la superficie metallica.

ZTE Axon 40 Ultra sarà acquistabile in Cina a partire dal 13 maggio 2022. La versione globale sarà ufficialmente disponibile a Giugno 2022.

