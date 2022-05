Terremoto Oggi : 4 scosse a Firenze, la più forte magnitudo 2.7

Quattro scosse disono state registrate all'alba in provincia di, nella stessa zona della settimana scorsa, con epicentro tra i comuni di. In quest'ultimo la più forte, alle 5:06, di,e una di 2.1 alle 5:22. Le altre due,di magnitudo 2.1 alle 4:42, e di 2.4 alle 5:12,hanno avuto Impruneta come epicentro. La Protezione civile di Firenze informa che la scossa 2.7 "è stata avvertita dalla popolazione e da un primo riscontro non si registrano criticità".

Altre News per: terremotooggiscossefirenzefortemagnitudo