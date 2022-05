Studiare le lingue da autodidatta o online: consigli per non perdere la motivazione

Imparare una nuova lingua è un’avventura, un’esperienza emozionante che può aprirci nuove possibilità o mondi con i quali non saremmo altrimenti mai entrati in contatto. Suona tutto molto affascinante, no? Eppure, spesso l’entusiasmo iniziale si smorza allo scontro con le prime eccezioni grammaticali o con la pronuncia di quelle parole che proprio non ci vogliono entrare in testa. O altre volte, è proprio la motivazione ad iniziare che ci manca, e anche se i benefici ci sono molto chiari, ci manca lo sprone ad iniziare a impegnarci seriamente. Questo accade soprattutto quando lo studio è individuale o con lezioni online.

Magari avete acquistato delle lezioni di inglese con EF English Live, ripromettendovi di seguirle ogni giorno, ma a fine giornata la stanchezza e gli impegni fanno sì che rimanga solo un segnalibro nel vostro browser…



Ecco quindi una breve lista di utili consigli per mantenere vivi interesse e motivazione quando si impara una lingua straniera, che sia il vostro primo approccio con un idioma diverso dall’italiano o la vostra trentatreesima lingua straniera.

Pianifica il tempo da dedicare allo studio

Cerca di organizzare la tua settimana in anticipo e stabilisci i giorni in cui ti dedicherai allo studio. Se dedicare mezz’ora all’apprendimento ogni giorno non è realistico, fai in modo che rimanga comunque un’attività a scadenza regolare con date e orari prestabiliti. In questo modo, se stai seguendo lezioni di inglese online, avrai l’impressione di mantenere un impegno regolare come quelli in presenza. E ricordati che se dovessi saltare una lezione non sarebbe la fine del mondo!

Incorpora lo studio della lingua nella tua routine quotidiana

Se non hai tempo per sederti a studiare ogni giorno, non significa che tu non possa lo stesso fare progressi quotidianamente: potresti ascoltare podcast o audiolibri nella tua lingua target mentre vai al lavoro, o attaccare dei post-it con i nomi degli oggetti in lingua nella tua cucina, per averli davanti agli occhi quando ti prepari la colazione, o leggere una pagina o due nella lingua che stai studiando prima di andare a dormire.

Trova metodi alternativi per imparare

Se lo studio con carta, penna e manuale non fa per te, cerca metodi alternativi e divertenti per imparare la lingua: ascolta dei podcast in lingua su argomenti che ti interessano, leggi un blog nella lingua che stai imparando, cerca un tandem linguistico per fare conversazione, o guarda un film o una serie in lingua originale. La chiave è cercare di agganciare l’apprendimento della lingua a un hobby o interesse che hai già, in questo modo diventerà un’abitudine più facilmente.

Fai sapere agli altri delle tue intenzioni

Rendere partecipi gli altri del tuo buon proposito di imparare online l’inglese, lo spagnolo o il cinese può sembrare inutile al fine di imparare la lingua stessa, ma l’incoraggiamento esterno che potresti ricevere potrebbe rivelarsi proprio l’incentivo che ti manca per applicarti allo studio. Allo stesso modo potresti tenere nota dei tuoi progressi e dei tuoi obiettivi tramite un blog o un diario, da rendere pubblico o tenere per te a seconda della preferenza.

Stabilisci degli obiettivi

Crea una lista di obiettivi da raggiungere di mese in mese o al termine dello studio, per esempio, stabilisci se l’obiettivo è guardare un film in lingua, ordinare un caffè in inglese o poter parlare e capire la lingua del paese in cui hai organizzato un viaggio. Capire cosa vuoi ottenere concretamente e i passi necessari per farlo ti darà chiarezza e ti aiuterà a mantenere alta la motivazione. (Foto : unsplash.com)

Altre News per: studiarelingueautodidattaonlineconsigliperderemotivazione