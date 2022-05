Nvidia GeForce RTX Serie 30 tornano in Stock

Torna la campagna “Pronte e in Stock” di Nvidia con tanti nuovi prodotti GeForce RTX Serie 30

Grazie a questa campagna ora le tecnologie di gioco di ultima generazione come Ray-Tracing e DLSS sono accessibili a prezzi più convenienti

NVIDIA annuncia oggi gli ultimi aggiornamenti di “Pronte e in Stock”, la campagna pensata per rendere finalmente accessibili a tutti le schede grafiche e i desktop con GeForce RTX Serie 30 a prezzi vantaggiosi. Questa iniziativa permetterà a sempre più persone di acquistare una scheda e provare così l’esperienza di gaming più avanzata di sempre grazie alle tecnologie NVIDIA.



Le schede NVIDIA, infatti, permettono di sfruttare tecnologie come il ray-tracing , che simula il comportamento della luce nel mondo reale per produrrela grafica più realistica e immersiva di sempre, il DLSS , che - attraverso i Tensor Core e l’IA -garantisce un aumento delle performance senza compromettere la qualità dell'immagine e NVIDIA Reflex , per una minore latenza di sistema nei giochi più competitivi. Infine, grazie alla potenza dei prodotti RTX , è possibile creare incredibili progetti 3D, simulazioni fotorealistiche ed effetti visivi straordinari – tutto con estrema velocità - per incontrare le esigenze dei creator più esigenti.

Di seguito i prodotti di questa settimana, già disponibili all’acquisto:

GPU Inno3D GeForce RTX 3070 Ti X3 8G , disponibile pressoAk Informatica - al prezzo di 799€

GPU Palit GeForce RTX 3050 Dual 8G , disponibile pressoAk Informatica - al prezzo di 389€

GPU Inno3D GeForce RTX 3060 Twin X2 OC , disponibile pressoAk Informatica- al prezzo di 489€

Desktop Next PC Gaming NBOX 73 , disponibile pressoNext - al prezzo di 825€

Desktop Next PC Gaming NBOX 61, disponibile pressoNext -al prezzo di 2239€

Per ulteriori offerte e maggiori informazioni è possibile visitarela pagina dedicata all’iniziativa.

