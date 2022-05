Video Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini che litigano al Maurizio Costanzo Show

Il critico d'arte e parlamentaree il giornalistasono stati protagonisti di una rissa con insulti al Teatro Parioli di Roma durante la registrazione della puntata delandata poi in onda ieri. Nella scena è possibile scorgere una pietrificata Iva Zanicchi e il giornalista Giuseppe Cruciani che tenta di separare i due contendenti. Un dibattito sulla Russia avrebbe innescato lo scontro. Secondo quanto raccontato al Corriere della Sera dal, la lite è iniziata dopo una domanda disu Putin rivolta a lui: «».

Sgarbi all'AdnKronos ha fornito una versione ancora diversa: "Ho detto che non possiamo impedire ad artisti o sportivi russi di esibirsi in Italia, lui ha detto invece che doveva essere impedito, io ho reagito e lui ha cercato di battermi. Tutto è iniziato da quella posizione mio. Ribadisco che l'arte non deve avere confini, né geografici né politici». C'è un precedente: durante Stasera Italia nel 2019 i due hanno preso a imprecare mentre litigavano su politica, giustizia e magistratura.

Altre News per: videovittoriosgarbigiampieromughinilitiganomaurizio