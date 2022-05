Mamme più tecnologiche? Ecco i consigli di Netatmo

Le idee regalo di Netatmo per tutte le mamme tech

L’8 maggio si avvicina ed è tempo di pensare al migliore regalo per una delle persone più importanti della nostra vita: la mamma. Sportive, viaggiatrici e sempre più geek, tra i regali più apprezzati degli ultimi anni ci sono quelli tecnologici, in grado di supportarle al meglio nella loro quotidianità. Ecco quindi le 3 idee regalo di Netatmo, pensate per tutte le mamme che amano prendersi cura della propria famiglia – in modo smart.



Misuratore Intelligente della Qualità dell’Aria

In pochi sanno che l’aria all’interno degli ambienti chiusi può essere fino a cinque volte più inquinata rispetto a quella esterna: è fondamentale quindi riuscire a capire quando una stanza ha bisogno di essere arieggiata. Il Misuratore Intelligente della Qualità dell’Aria di Netatmo misura in tempo reale la qualità dell’aria della casa, dalla temperatura al livello di CO2, fino alla percentuale di umidità e al grado di inquinamento sonoro. Questo dispositivo smart aiuta a creare un ambiente ancora più sano in casa, garantendo un maggior comfort, un sonno migliore e una produttività ottimizzata. Il Misuratore Intelligente della Qualità dell’Aria è il regalo perfetto per tutte le mamme che lavorano da casa o che semplicemente vogliono garantire il maggior benessere possibile all’interno della propria casa.

Videocamera Intelligente Interna, per la sicurezza della casa

Smart, funzionalità all’avanguardia e design minimalista: la Videocamera Intelligente Interna di Netatmo rivoluziona i tradizionali sistemi di sicurezza, garantendo una protezione completa e innovativa. Questo dispositivo è in grado di distinguere tra membri della famiglia ed estranei, grazie alla sua tecnologia di riconoscimento facciale avanzata. Infatti, se rileva un volto sconosciuto, l’utente riceve un avviso immediato, completo di foto e di registrazione video. Inoltre, il suo campo visivo panoramico a 130° consente un’ampia copertura, mentre la visione a raggi infrarossi assicura la massima protezione anche nella totale oscurità. La Videocamera Intelligente Interna è il regalo ideale per proteggere la propria casa e garantire la sicurezza di chi ci circonda, anche quando siamo in vacanza.

Campanello Intelligente con Videocamera

Ovunque si trovino, le super mamme tech potranno vedere chi sta suonando il campanello. E’ dotato di una videocamera Full HD da 1080p e di un grandangolo da 140 gradi e il microfono integrato che permettono di vedere la persona e decidere se rispondere direttamente da casa o dal cellulare quando qualcuno suona alla porta. Il prodotto è in grado di rilevare attività sospette e avvisare l’utente con una notifica. E' compatibile con la maggior parte degli impianti elettrici a 8-24 volt e a 230 volt e l’installazione del prodotto può essere effettuata in autonomia. Inoltre, è compatibile con Apple HomeKit, Google Assistant e Amazon Alexa.

Altre News per: mammetecnologicheeccoconsiglinetatmo