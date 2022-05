NUOVO PROIETTORE LASER A TIRO CORTO DA LG

LG CINEBEAM 4K HU715Q: IL NUOVO PROIETTORE LASER A TIRO CORTO ARRIVA IN ITALIA

Caratterizzato da grande versatilità e dalla resa ottimale delle immagini, il nuovo proiettore di LG è la soluzione ideale per l’home cinema

LG annuncia la disponibilità del nuovo proiettore laser CineBeam 4K HU715Qnel mercato italiano, contribuendo ad aggiornare e innovare l’esperienza dell’home cinema. Ciò che contraddistingue questo modello è la capacità di generare 2.500 lumen con una sorgente di luce laser a ottica ultra-corta, per offrire immagini straordinarie da una distanza di proiezione ridotta. L’ottimale qualità delle immagini è garantita sia dalla presenza del laser 4K da 8.3 milioni di pixel, che produce sempre un risultato realistico delle immagini, sia dal rapporto di contrasto 2.000.000:1 e da una copertura dell’85% dello spazio colore DCI-P3 per una migliore resa cromatica e profondità dei neri.

LG CineBeam HU715Q non rappresenta soltanto un’ottima soluzione per la creazione di spazi privati dedicati al cinema, ma è uno strumento versatile in grado di adattarsi perfettamente a diverse esigenze. È infatti possibile proiettare le immagini sia su parete sia su uno schermo dedicato, anche da una distanza ridotta: il proiettore può coprire 100’’ anche se posizionato a soli 21.7 cm dalla parete, garantendo un’atmosfera cinematografica in casa, senza doversi preoccupare delle ombre sullo schermo.



Questa reale esperienza cinematografica viene implementata con funzioni e caratteristiche avanzate per consentire un’esperienza di home cinema ottimale: dal supporto ai formati HDR e HLG all’adozione della tecnologia Filmmaker Mode in grado di riprodurre i film secondo le proporzioni, i colori e la frequenza dei fotogrammi indicati dai registi. Inoltre, CineBeam 4K HU715Q vanta speaker stereo integrati da 40W a 2.2 canali con quattro woofer integrati per il massimo coinvolgimento, anche sul piano dell’audio.

Infine, grazie a webOS 6.0, LG CineBeam HU715 arricchisce l’esperienza Smart dei TV LG con contenuti, servizi in streaming e applicazioni integrate come Netflix, Disney+, YouTube e altre. Un comodo vantaggio del proiettore CineBeam HU715 è certamente rappresentato dalla compatibilità con Apple AirPlay 2 e Mirroring con Miracast, per la condivisione immediata dei propri contenuti dai dispositivi Apple e Android.

Caratterizzato da design elegante e versatile, si adatta facilmente a ogni arredamento. Compatto e pratico da trasportare può essere utilizzato tanto negli spazi interni quanto in quelli outdoor, soprattutto grazie alla tecnologia Brightness Optimizer che regola la luminosità delle immagini sulla base di quella ambientale.

Il proiettore HU715Q è pre-ordinabile in esclusiva suLG Online Shop a partire da oggi, a un prezzo consigliato al pubblico di 3.299 euro.

Specifiche tecniche:

HU715Q Risoluzione 4K UHD (3.840 x 2.160) 8.3MegaPixel Luminosità 2.500 ANSI Lumen Fonte di luce Laser Contrasto 2.000.000:1 Color Gamut DCI-P3 85% Ore di utilizzo 20.000 ore Brightness Optimizer Luminosità automatica + Contrasto adattivo TruMotion Sì Filmmaker Mode Sì Dimensione dello schermo 80-120 pollici Distanza proiezione 100’’ a 21.7cm Rapporto proiezione 0.22 Zoom Fisso Spostamento dell’obiettivo - Correzione trapezoidale 4/9/15 punti di deformazione webOS Sì 6.0 Apple AirPlay 2 / HomeKit Sì Condivisione dello schermo Sì Speaker integrati 20W + 20W Stereo a 2.2 canali Telecomando Sì (Magic Lighting Remote) Input HDMI x 3 con eARC / USB 2.0 x 2

