Perché acquistare farmaci online: tutto quello che c’è da sapere

E-commerce: negli ultimi anni il mercato online si è veramente allargato e, al giorno d’oggi, è possibile acquistare in rete davvero qualsiasi cosa: vestiti, accessori per l’abbigliamento ma anche per la casa, per la propria auto e non solo…

Dal 2015 infatti è possibile acquistare online anche farmaci e prodotti del mercato farmaceutico di qualunque tipologia. Molte farmacie hanno allargato la loro offerta in appositi siti online, come pharmanow.com. Scopriamo meglio di cosa si tratta.

Acquista online i tuoi farmaci e non solo

Negli ultimi anni il mercato online ha conosciuto un’espansione a livelli davvero esponenziali e le imprese farmaceutiche non sono rimaste a guardare.

Nei siti online non troverete soltanto farmaci da banco (OTC, ossia Over The Counter), ma anche prodotti beauty per il benessere e la cura del corpo, accessori, articoli per bambini e per le mamme, integratori, ovvero tutto ciò che puoi acquistare in farmacia.

Come acquistare negli e-commerce farmaceutici

Acquistare online funziona esattamente come quando si acquista in farmacia: invece di cercare nel negozio o chiedere al farmacista, puoi chiedere alla rete. Naviga nel sito nella sezione “Cerca” e digita le informazioni necessarie per trovare il farmaco o il prodotto che hai intenzione di acquistare.

Oltre ad offerte e promozioni presentate nella home page, troverai sezioni dedicate in cui i tuoi prodotti preferiti saranno suddivisi in base alle esigenze, alla stagionalità (ad esempio: come curare i malanni invernali), alla tipologia di prodotto, esattamente come come accade quando entri nella tua farmacia di fiducia.

Quattro motivi per acquistare online

Comodità

Comprare nei negozi di farmacia online ti permette di acquistare i tuoi prodotti preferiti direttamente dallo smartphone o dal computer e farli arrivare comodamente a casa tua.

L’offerta è la stessa

Le farmacie caricano spesso il catalogo completo dei loro prodotti, per cui troverai tutti i prodotti che preferisci e che stai cercando.

Vari metodi di pagamento

I siti di farmacia online offrono anche una varia disponibilità nelle metodologie di pagamento: non solo carta di credito ma anche bonifici bancari e PayPal.

Risparmio di tempo e denaro

Nei siti di e-commerce farmaceutici sono disponibili frequenti promozioni e sconti, tutti pubblicizzati dalla piattaforma stessa. Inoltre, raggiungendo una certa quantità di spesa, hai la possibilità di aggiungere vantaggi al tuo shopping online. Infine , se ci si iscrive alla loro newsletter oltre a non perdere le novità o altre informazioni, si ha diritto a ulteriori sconti.

L’acquisto è guidato: forum online

Quando si tratta di acquisti online è sempre giusto porsi degli scrupoli. Eventuali dubbi possono essere subito chiariti in due modi. Molto spesso questi siti dispongono dei consigli del farmacista o degli specialisti. Attraverso apposite piattaforme,, è possibile consultarsi con gli esperti, proprio come se fossimo nei negozi fisici.

Leggere le recensioni

Per essere certi che l’acquisto sia sicuro, ed evitare eventuali truffe,, è possibile dare uno sguardo alle recensioni online, dove si trovano informazioni di altri utenti che si sono rivolti al negozio online, riguardo la qualità della loro esperienza e del servizio offerto Così facendo ogni utente online può sciogliere ogni dubbio sull’affidabilità dell’azienda e dei loro prodotti.

