Dune: Spice Wars è ora disponibile su Steam

Dune: Spice Wars, lo strategico real-time 4X ambientato nel leggendario universo sci-fi di Frank Herbert, è ora disponibile su Steam in Early Access. Il Publisher Funcom e lo sviluppatore Shiro Games sono lieti di invitare i giocatori sull’ostile pianeta Arrakis, dove si daranno battaglia per ogni goccia d’acqua e ogni grammo di spezia. Date un’occhiata a quanto vi attende grazie al trailer di lancio.

Conquistate Arrakis attraverso manovre politiche, dominio militare, sabotaggio e un'oculata gestione delle risorse. La spezia deve scorrere, ma mentre lottate per strapparla dalla morsa delle fazioni opposte, dovrete fare molta attenzione al pianeta stesso, vera e importante minaccia, che grazie alle tempeste di Coriolis e ai colossali vermi della sabbia sarà sempre in agguato. Guidate gli onorevoli Atreides, i brutali Harkonnen, gli opportunisti Contrabbandieri o i superstiti Fremen, ognuno con i propri punti di forza e le proprie debolezze. Fate crescere la vostra fazione nominando vari personaggi iconici come vostri consiglieri.

Shiro games, che ha anche sviluppato l'acclamato Northgard, ha una grande esperienza con i titoli in Early Access. Sebastien Vidal, CEO di Shiro games dichiara: "Siamo tutti molto orgogliosi dello stato attuale del gioco mentre entriamo in Early Access. È l'inizio di un viaggio, e il gioco continuerà ad espandersi da qui, con il prezioso aiuto dei nostri giocatori".

Disponibile in Early Access con quattro fazioni giocabili, Dune: SpiceWars continuerà a crescere e migliorare fino al lancio ufficiale, con modalità multiplayer, molte più funzioni, oltre ad una campagna sempre più strutturata e corposa. Dune: Spice Wars è al momento disponibile 29,99 €, prezzo soggetto a modifica mentre l’Early Access avanzerà.

