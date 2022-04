Time Lapse per la promozione di ristrutturazioni immobiliari

Creare contenuti video accattivanti per mostrare un progetto, specie nel settore immobiliare, può essere una sfida. Il video in time lapse nei cantieri, per alcuni ambiti, può essere la chiave per sviluppare contenuti e campagne di video marketing. Può essere difficile far decollare un nuovo progetto edilizio. Catturare l'attenzione di potenziali investitori e clienti finali è fondamentale per il successo di una nuova impresa. C'è una vasta gamma di strategie di marketing, e trovare quella giusta può essere una sfida per molte aziende che cercano di pubblicizzare la propria attività. Soprattutto nel settore delle ristrutturazioni e del real estate

Le origini della fotografia time lapse

La fotografia time lapse esiste da più tempo di quanto si possa pensare. Secondo la maggior parte degli storici, il primo caso di un time lapse risale al 1877. L'uomo a cui è stato attribuito il merito di aver aperto la strada al concetto è l'inglese Eadweard Muybridge, che stava cercando di risolvere una discussione sul fatto che tutte e quattro le zampe di un cavallo potessero mai sollevarsi da terra contemporaneamente. Grazie un complesso, per allora, sistema di otturatori di 24 diverse fotocamere, Muybridge è stato in grado di dimostrare il suo punto: tutte e quattro le zampe hanno davvero lasciato il suolo! Questa sequenza è nota come “Il cavallo in movimento” di Muybridge, 1878

In che modo i video time lapse possono promuovere una azienda?

Passando rapidamente ai giorni nostri, un video time lapse è uno degli strumenti di marketing più efficaci nel campo della canteristica. Proprio come la fotografia aerea, i video time lapse possono raccontare una grande storia e possono raggiungere un pubblico mirato in tempi relativamente brevi. Comprendere la storia in un time lapse richiede pochissimo tempo e concentrazione: un grande vantaggio nell'affollato mercato dei social di oggi.

Come i video time lapse regalano approfondimenti all’ attività produttiva

Un video time-lapse è un ottimo modo per acquisire informazioni e per aiutare chi deve prendere decisioni chiave. È particolarmente utile se utilizzato per un lungo periodo di tempo, ad esempio in un cantiere edile. Da una sola telecamera è possibile seguire lo stato di avanzamento di un progetto, senza che lo staff o i clienti debbano visitare il sito realmente.

Come realizzare un video time lapse

La fotografia e il video time lapse richiedono meno manodopera di una produzione in diretta. Ma implicano l’uso di una tecnologia particolarmente complessa. Un video in time lapse racchiude letteralmente anni di immagini per raccontare una storia avvincente senza la necessità di essere presenti sul set delle riprese. La maggior parte delle reflex digitali in questi giorni ha funzioni di intervallo integrate, ma non possono essere usate così semplicemente. Servono interfacce e sistemi adatti affinché possano comunicare in remoto, scaricare i dati ed essere alimentate. Se si vuole approfondire il tema della produzione di un video in time lapse, degli spazi necessari allo stoccaggio e del numero dei fotogrammi necessari a coprire un lasso di tempo di mesi, è interessante questo approfondimento di uno studio specializzato in video in timelapse per il segmento produttivo Il punto critico, se si usano sistemi di fascia bassa, economici, è che la qualità dei contenuti sarà visionabile solo a fine produzione. Con il grave rischio di accorgersi in ritardo di difetti o imprecisioni. Ecco perché è imprescindibile la presenza di studi e case di produzione specializzate in video in time lapse di lungo periodo che dispongano di know how e macchinari per assicurare time lapse interessanti e di qualità.

Vantaggi nell'impiego di time laspe in attività promozionali

I contenuti video di alta qualità per le aziende sono fondamentali, ma i contenuti video inefficaci si rivelano un boomerang Ecco perché è importante assicurarsi che video pubblicati dalle imprese edili e dai costruttori in genere siano coinvolgenti. I video time lapse sono interessanti non solo per chi costruisce case o grandi impianti, ma anche per tutti quei processi in cui il tempo rappresenta un valore determinante. Poter produrre contenuti in alta definizione può rendere interessante anche processi all’apparenza semplici e banali. Questo perché consente di mostrare i cambianti molto più velocemente di quanto non avvenga in tempo reale.

Il time lapse rappresenta un contenuto veloce per definizione

Lo spettatore medio scorre i social velocemente e pone scarsa attenzione ai contenuti video che rischiano di passare inosservati Ad esempio, quando si tratta di feed di social media, i contenuti video a ritmo lento raramente superano i contenuti video incisivi e più brevi quando si tratta di fidelizzazione degli spettatori. Il contenuto di video in time lapse è in genere solo questo, cioè un contenuto più breve e visivamente più interessante. A differenza della maggior parte dei video convenzionali, i video time lapse possono raccontare una storia o mostrare un evento in pochi secondi. Inoltre, il formato versatile dei video registrati in time lapse implica la facilità di reinserimento in diverse piattaforme. La scelta di pubblicizzare la propria attività con un video time lapse implica però notevoli criticità: per questa ragione il consiglio è quello di rivolgersi a case di produzione video specializzate in questo ambito. Questo perché è imprescindibile impiegare strumentazioni specifiche che possano essere gestite in remoto e risultare affidabili per mesi se non anni.

Time Lapse e Hyper Lapse

Ancora più complessa è la situazione di video time lapse in movimento che richiedono la registrazione da prospettive diverse in modo da dare l’impressione di un movimento reale della camera. E’ il caso del video hyperlapse che implica lo spostamento di qualche metro della camera e l’allungamento dei tempi di attesa tra gli scatti. Il risultato finale sarà quello di mostrare l’evoluzione con una modifica del punto di vista e contemporaneamente trasmettere la sensazione di un ritmo incalzante dei progressi.

