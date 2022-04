Arena of Valor - un nuovo aggiornamento

Arena of Valor si prepara a celebrare il 5v5 Fest con un nuovo aggiornamento e un nuovo Eroe









Arena of Valor (AoV), il Multiplayer Online 5v5 Battle Arena (MOBA), si sta preparando per un maggio entusiasmante con l'imminente 5v5 Fest e un nuovo aggiornamento. I giocatori devono tenersi pronti per ancora più contenuti, tra cui l'arrivo di emozionanti eventi in-game, una entusiasmante collaborazione con una grande IP del mondo anime, il nuovo eroe Yan e una stagione nuova di zecca.





Il 5v5 Fest, che si terrà dal 26 aprile al 31 maggio, è l'Arena of Valor Friends Fest per la community globale e si basa sul tema generale "Diamoci il cinque". Attraverso questo tema, vogliamo trasmettere emozioni positive ai giocatori, incoraggiandoli a fare squadra per godersi tutto il divertimento dell'AoV Friends Fest, e premiarli con bonus sempre migliori.





Dall'1 al 3 maggio, ci saranno diversi eventi in-game esclusivi e limitati nel tempo per far partecipare ancora più giocatori ai festeggiamenti. Star Protection farà in modo che i giocatori non perdano una stella anche se subiscono una sconfitta nella ranking mode, in modo da poter continuare a combattere per scalare la classifica, mentre Team Skin Sharing permetterà ai giocatori di condividere le loro skin con i compagni di squadra dopo le partite per condividere la gioia di vedere diversi eroi in diverse vesti.

Anche l'evento 5v5 Fest Lucky Box sarà in corso dall'1 al 5 maggio, dando ai giocatori di AoV l'opportunità di ottenere fino a cinque diversi eroi a scelta semplicemente facendo squadra con altri durante il 5v5 Fest. Tutto quello che i giocatori dovranno fare è aggiungere i loro eroi selezionati al montepremi, fare squadra e giocare per guadagnare wish token, per poi scambiarli in cambio di un eroe casuale dal montepremi, davvero facile!

L'inizio del 5v5 Fest il 26 aprile segnerà il debutto di un nuovo eroe, Yan, il talentuoso pittore del Regno del Drago. Essendo un guerriero tenace che è sia veloce che agile sul campo di battaglia, Yan può essere ispirato dalla sua abilità ultimate e migliorare tutte le sue skill. Vogliamo invitare i giocatori a trovare modi più creativi per utilizzare questo nuovo eroe, aiutando Yan a superare i suoi blocchi creativi durante le battaglie.

Inoltre, l’ultima versione di AoV è disponibile da oggi, 26 aprile, con importanti update allo Spectate System e alla funzione Moment Post Comment.

Arena of Valor è disponibile gratuitamente su iOS App Store e Google Play Store.

