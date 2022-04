I 5 gadget da cucina must-have per la primavera

C'è qualcosa nella primavera che ci fa venire voglia di cucinare. Forse è il clima caldo o i fiori che sbocciano, ma qualunque cosa sia, siamo pronti a metterci in cucina e iniziare a cucinare. Se stai cercando qualche nuovo gadget da cucina per aiutarti con la tua cucina primaverile, non cercare oltre! Da Cookinglife troverete tutti i gadget imperdibili per ogni cuoco.

Un frullatore per frullati e cocktail

Quando si tratta di frullati, cocktail e altri intrugli, non c'è strumento migliore di un frullatore. Esistono due tipi principali di frullatori: frullatori per frullati e frullatori per cocktail. Se sei interessato principalmente a fare frullati, allora vorrai cercare un frullatore che abbia un motore forte e che sia in grado di fare frullati spessi senza lasciare pezzi. Se sei più interessato ai cocktail, allora vorrai prendere un frullatore che ha un sacco di impostazioni e può creare sia bevande ghiacciate che frullate. Quindi qual è quello giusto per te? Beh, tutto dipende da quali sono le tue esigenze!

Un robot da cucina per tritare le verdure e realizzare salse

Stai cercando un modo per tagliare velocemente le verdure e fare salse primaverili? Un robot da cucina potrebbe essere proprio quello che ti serve. Questo piccolo e pratico elettrodomestico può tritare le verdure in mod facile e veloce. Inoltre, è abbastanza piccolo da poter essere posizionato sul tuo piano di lavoro, così puoi usarlo ogni volta che ne hai bisogno. Che tu sia un cuoco principiante o un professionista esperto, un robot da cucina è un must-have nella tua cucina.

Una centrifuga per insalata per mantenere le tue verdure fresche e croccanti

Le centrifughe per insalata sono uno di quei must della cucina che spesso vengono trascurati. Non sono appariscenti come un mixer o essenziali come un set di coltelli, ma vale sicuramente la pena averne una nel tuo arsenale da cuoco. Le centrifughe non solo rendono la preparazione dell'insalata un gioco da ragazzi, ma sono anche utili per altri compiti come l'essiccazione di frutta ed erbe. Una centrifuga ti aiuterà ad asciugare la tua insalata in pochi secondi, oppure usala per asciugare patate o altri ortaggi a radice dopo la bollitura.

Un set di contenitori ermetici per conservare gli avanzi o portare i tuoi pasti in viaggio

I contenitori ermetici sono un’ottima soluzione per riporre avanzi e pasti per il viaggio poiché sigillano il sapore del cibo e tengono alla larga i batteri. Inoltre, questo tipo di contenitori sono molto resistenti e a prova di perdite, così sarai sicuro che il tuo cibo rimarrà fresco finché non deciderai di consumarlo. Esistono vari tipi di contenitori ermetici, i più popolari sono realizzati in vetro oppure silicone, rendendoli adatti al congelatore, microonde oppure alla lavastoviglie!

Un trita erbe

Con la primavera, si tende a cucinare piatti freschi ricchi di erbe ed aromi. Ecco perché il trita erbe è un gadget perfetto per la cucina primaverile ed estiva. Questo piccolo strumento pratico renderà il taglio delle erbe un gioco da ragazzi e triterà perfettamente ogni volta. Se stai cercando un modo semplice per aggiungere sapore ai tuoi piatti, non esitare ad acquistare un trita erbe!

