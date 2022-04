TURTLE BEACH CORPORATION LANCIA "PLAY WITH PURPOSE" - STABILENDO GLI OBIETTIVI AMBIENTALI, SOCIALI E DI GOVERNANCE DELL'AZIENDA PER MIGLIORARE ULTERIORMENTE L'IMPATTO GLOBALE

Turtle Beach Corporation, leader del mercato negli accessori da gaming annuncia oggi ufficialmente il programma ambientale, sociale e di governance (ESG) dell'azienda, chiamato Play with Purpose. Il programma Play with Purpose, insieme alla ESG Policy adottata dal Consiglio di Amministrazione, formalizza le iniziative ESG dell'azienda e stabilisce gli obiettivi che sono, e continueranno ad essere, una parte vitale del business di Turtle Beach Corporation.







Disponibile sul sito web aziendale dell'azienda, Play with Purpose evidenzia le iniziative e gli obiettivi attuali e futuri di Turtle Beach Corporation per ridurre l'impronta di carbonio, eliminare il packaging in plastica, ridurre le dimensioni degli imballaggi e aggiungere etichette sull'impattodel carbonio su prodotti selezionati dei marchi Turtle Beach, ROCCAT, e Neat Microphones . Oltre agli obiettivi ESG di Turtle Beach Corporation, Play with Purpose fornisce anche informazioni sulla diversità e l'inclusione dell'azienda e sugli impegni di coinvolgimento della comunità.







"Come uno dei marchi più noti nel settore del gaming da decenni, Turtle Beach ha avuto un impegno a lungo termine per le iniziative ESG e l'annuncio di oggi sintetizza i nostri obiettivi futuri", ha detto Juergen Stark, Presidente e CEO, Turtle Beach Corporation. "Con la guida del team di RPS Group, resa ancora più forte dall'energia all'interno della compagnia per continuare a fare di più e meglio, siamo entusiasti di condividere questi piani e i nostri obiettivi con la comunità. Vogliamo assicurarci che quando i consumatori acquistano i prodotti Turtle Beach, ROCCAT e Neat Microphones, abbiano la certezza che siamo concentrati sulla minimizzazione dell'impatto ambientale, oltre a sapere che stanno ottenendo un prodotto della massima qualità."

Uno degli impegni assunti da Turtle Beach Corporation ad oggi include la riduzione dell'uso della plastica nel packaging dell'88% (in peso) per le cuffie Stealth 600 Gen 2 per Xbox (se comparate al modello originale Stealth 600 per Xbox). Inoltre, con altri modelli di cuffie, l'uso della plastica è stato ridotto dell'87%-96% (in peso). Turtle Beach Corporation ha anche riprogettato l'imballaggio dei prodotti nel corso del tempo per ridurre le dimensioni complessive e consentire una spedizione più efficiente, riducendo così l'emissione di carbonio associata alla spedizione dei prodotti.

Tuttavia, Turtle Beach Corporation intende andare oltre. Entro il 2023, l'azienda mira a introdurre prodotti a zero emissioni e a inserire l'etichettatura dell'impatto del carbonio su prodotti selezionati. Il team ESG di Turtle Beach sta studiando le potenziali fonti di plastica riciclata post-consumo (PCR) e i modi per integrare al meglio le PCR nei prodotti futuri. Entro il 2024, l'obiettivo è di incorporare almeno il 10% di PCR in prodotti selezionati. Queste azioni non solo ridurranno al minimo l'impatto ambientale di Turtle Beach Corporation, ma permetteranno anche ai clienti di Turtle Beach, ROCCAT e Neat Microphones di prendere decisioni di acquisto più consapevoli che sostengano uno stile di vita più sostenibile.

Il programma Play with Purpose di Turtle Beach Corporation non riguarda però solo l'ambiente. Infatti, l'azienda ha sempre assunto una posizione forte a sostegno della diversità e dell'inclusione, insieme a un costante supporto della community. L'azienda ritiene che la diversità sul posto di lavoro crei un ambiente in cui prospettive differenti possano portare a una migliore creatività, produttività, impegno dei membri del team e felicità generale dei dipendenti. Per abbracciare la diversità, Turtle Beach ha intrapreso molteplici iniziative in collaborazione con portali per l'impiego specializzati per aumentare la diversity nel suo pool di candidati.

In aggiunta agli sforzi di lunga data dell'azienda in materia di diversità, oltre il 60% dei partner di gioco esterni e dei content creator di Turtle Beach Corporation provengono da gruppi sottorappresentati nel mondo del gaming. Turtle Beach Corporation sostiene anche la community nel senso più ampio del termine, sostenendo cause a cui noi, insieme ai nostri clienti e ai nostri partner, teniamo molto. Per esempio, nel 2020, a sostegno della riforma della giustizia sociale, Turtle Beach Corporation ha collaborato con Roc Nation e Team Roc per fornire supporto finanziario a The Gathering for Justice e Until Freedom. Inoltre, nel 2021 Turtle Beach ha annunciato una partnership a lungo termine con GLSEN per sostenere gamer LGBTQ+.

Stark ha aggiunto: "Vogliamo lavorare con gruppi eterogenei delle persone migliori e più brillanti, perché questo rende Turtle Beach Corporation un posto migliore. Che si tratti degli individui che compongono l'azienda, delle altre aziende con cui lavoriamo o degli influencer, dei content creator e dei giocatori professionisti con cui collaboriamo, la diversità ha sempre giocato un ruolo importante nel nostro modo di fare business".

Turtle Beach Corporation ha ingaggiato RPS Group - una società di consulenza ESG globale - per contribuire a migliorare la sua strategia ESG, assisterla nell'implementazione e fornire una valutazione obiettiva della sua posizione attuale rispetto alle questioni ESG.

