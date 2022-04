ARRESTI DOMICILIARI DEL DR. ANTONIO SAVINO ANNULLATI DALLA CASSAZIONE

Riceviamo e Pubblichiamo Comunicato Stampa - IL “SISTEMA” BARESE E LECCESE DELLA MAGISTRATURA DESCRITTO DA LUCAPALAMARA - VERGOGNOSO ATTACCO AI DIRITTI SINDACALI PER CORRUZIONEE COLLUSIONE TRA GENERALI, PUBBLICI MINISTERI E GIUDICI POLITICIZZATIE TUTTI GIA’ INDAGATI DALLA DDA DI LECCE E POTENZA.CHIESTO ANCORA UNA VOLTA L’ARRESTO DEL P.M. DOMINUS DELLA VICENDA,ROBERTO ROSSI PLURI INDAGATO E DEI GENERALI LUZI, NISTRI, CINQUE, LOSARDO, MENNITI, CINQUE, VITUCCI, UGGERI, SPOTO, LUNARDO, VECCHIA,BASSETTA E SCARSO GIA’ TUTTI INDAGATI PER CORRUZIONE EDASSOCIAZIONE A DELINQUERE ANCHE DI STAMPO MAFIOSO.ANNULLATI DALLA CASSAZIONE GLI ENNESIMI PROVVEDIMENTI CAUTELARI“INVENTATI” E ED ILLEGITTIMI EMESSI CONTRO IL PRESIDENTE DELSINDACATO CARABINIERI, DR. ANTONIO SAVINO, ATTACCATO DAL “CERCHIOMAGICO” PER RENDERLO “INNOCUO” E PER AVER SCOPERTO UNA MEGATRUFFA DEI GENERALI, PUNTUALMENTE COPERTI CON INCHIESTE INSABBIATEDA P.M. E GIUDICI CORROTTI, IN UN CORDATA EVVERSIVA, CON IN ATTOSUBITO LA MACCHINA DEL FANGO DA PARTE DI P.M. E UFFICIALI DELL’ARMACORROTTI.

Dopo l’Arresto per Corruzione del Giudice Barese DE BENEDICTIS, ed in attesa chel’inchiesta si allarghi con pare nuovi sviluppi e nuovi arresti di Magistrati Baresi, la DirezioneDistrettuale Antimafia di Lecce, e quella di Potenza, sta indagando per Stalking Giudiziario, Truffa,Corruzione ed Associazione a Delinquere anche di stampo mafioso di altri Magistrati di Bari, in primisil Procuratore Roberto ROSSI, ma anche dei Giudici MOREA, COCCIOLI, SALERNO, DESANTIS, PARISI, MATTIATE, ROMANAZZI, TOMASETTI, MORETTI, GUIDA, Magistratidi Lecce TOSI, VILLA, CAZZELLA, SANTACATTERINA, PANZERA, MARUCCIA,Magistrati di Milano DI FAZIO E PELLICANO Magistrati di Roma FAVARA, GIUNTI,CONDEMI, D’ALESSANDRO, PRESTIPINO GIARRITTA, SIMONCELLI Magistrati diPerugia CANTONE, tutti denunciati dal Presidente del Sindacato carabinieri UNAC dr. AntonioSAVINO, e certamente indagati per svariati reati, tra cui lo Stalking Giudiziario, la Corruzione, laTruffa e l’Associazione per delinquere anche di Stampo Mafioso, il tutto conclamato dalla Cassazione,Che ANNULLAVA DUE ORDINANZE DI Custodia Cautelare agli arresti Domiciliari, o meglioDUE SEQUESTRI DI PERSONA, proposti da Ufficiali dell’Arma in Collusione con Roberto ROSSIed altri denunciati e indagati.

Infatti su dettagliata e provata denuncia, a seguito di indagini difensive, presentata dal PresidenteNazionale del Sindacato Carabinieri UNAC, Dr. Antonio SAVINO unico vero Sindacato deicarabinieri e Militari in Italia, è stata scoperta una mega truffa e corruzione di alti generali deicarabinieri, coperti da P.M. e Giudici tutti denunciati.Indagati diversi Ufficiali di Polizia Giudiziaria di Carabinieri e Polizia ritenuti dal vincolo diappartenenza uguale a quello utilizzato dai mafiosi ( parole di Nino DI MATTEO ) tra cui: DISTEFANO, SILECCHIA, TOSCANO, DE FANO, IACONO, TOTO, DE PALO,SALVATORELLI, PAGANO, ANGELILLO, PANTALEO, CONTEGIACOMO, DI PINTO,PIZZUTO, CAFORIO, PATRUNO, IACARINI, ATTANASI, CUTRONE, DI MAIO, LONGO,LOCONSOLE, SORINO, CARBONARA, Indagato anche il Ministro della Difesa LorenzoGUERINI che lascia fare e “copre”.IL SINDACATO CARABINIERI UNAC (UNIONE NAZIONALE ARMA CARABINIERI) HA ANCHE AVANZATO ALGIUDICE CIVILE UNA ISTANZA ATTA AL RISARCIMENTO DI SVARIATI MILIONI DI EURO, CHE SARANNODEVOLUTI A TUTTI I FAMILIARI DEI CARABINIERI E MILITARI CADUTI O SUICIDATISI, CHE ANCORAASPETTANO GIUSTIZIA, CON DANNI DA RIFONDERE DA PARTE DI TUTTI GLI INDAGATI SUDDETTI EPROCLAMA DA OGGI L’AGITAZIONE NAZIONALE CON SIT IN E MANIFESTAZIONI IN TUTTA ITALIA E SIPROPONE DI DARE VITA A MOVIMENTI ED ASSOCIAZIONI CONTRO LA “MALA GIUSTIZIA” ITALIANA CONCLASS ACTION A CARICO DEI MAGISTRATI CHE SBAGLIANO VOLUTAMENTE ED ABUSANO DEI PROPRIPOTERI ED INSABBIANO LE INCHIESTE DEI SOLITI “NOTABILI” PERSEGUENDO CHI LI SMASCHERA.Presentata anche una Interrogazione Parlamentare.Il Capo dello Stato, Garante della Costituzione e Presidente del CSM, “ ASSENTE” .

Il Ministro della Giustizia “ ASSENTE” .Ci si rende disponibili a mostrare tutte le prove sulle Truffe e Corruzioni e Associazioni perDelinquere, in piena “Cordata Eversiva” con vincolo di “appartenenza uguale a quello dei Mafiosi,( cfr come affermato dal ex P.M. Antimafia NINO DI MATTEO esistente nella Magistratura Italiana)Una sorta di STATO NELLO STATO da debellare ad ogni costo dal Potere Governativo,Parlamentare e da tutti i Cittadini Onesti. Per informazioni tel. 080.2371240 ore 09/13 e 3772226338.Si spera che i Mass Media “sciacalli” asserviti ai P.M. diano questa notizia di verità.

