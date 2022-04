Elon Musk contro Netflix : E' inguardabile

La notizia del giorno per quanto riguarda l'ecosistema digitale, di certo, è quella del primo calo degli abbonamenti a. Nel primo trimestre del 2022 il colosso dello streaming è arrivato a perdere ben 200.000 abbonati rispetto al periodo precedente. È la prima volta, in dieci anni di vita, che l'azienda subisce una battuta d'arresto così evidente e, anzi, sembra indietreggiare sul mercato.

Ovviamente questa notizia negativa ha colpito anche il mercato azionario, con il conseguente crollo delle azioni della società quotata. Arriva il commento di Elon Musk. "Il virus della mente sveglia ha reso Netflix inguardabile." Elon Musk è anche d'accordo con chi sostiene che tutti i film in generale - e non solo quelli di Netflix - sono influenzati dal timore di deludere coloro che hanno il potere di fare clic sul pulsante del ban.

Elon Musk ha quindi chiesto a Netflix di occuparsi esclusivamente o principalmente di contenuti fantasy. Una zampata contro quello che il magnate di Tesla - che nei giorni scorsi si sta scontrando con una resistenza piuttosto pronunciata da parte del board di Twitter - ritiene essere l'universo del politically correct. Secondo Musk - che non ha mai nascosto le sue idee per diversi tipi di piattaforme, non ultimo lo stesso Twitter - questo virus wake mind potrebbe essere dannoso per un progetto come Netflix che, in questi tre mesi, ha subito una significativa battuta d'arresto.

Netflix non ha risposto direttamente a Elon Musk, ma ha analizzato i dati e parlato di quello che stava succedendo, invece, al numero di abbonati. Secondo l'OTT, la "sanzione" imposta alla Russia ha avuto un impatto importante, con la conseguente sospensione della piattaforma. Il numero di abbonati sarebbe cresciuto di 500.000 nello stesso periodo, secondo Netflix, se non fosse stato per questa perdita netta di 700.000 abbonamenti. Una giustificazione geopolitica per un problema che, però, aveva mostrato i primi segnali vacillanti nel periodo immediatamente successivo al lockdown più severo: la crescita del boom nel periodo della pandemia non aveva trovato la conseguente stabilizzazione che ci si sarebbe aspettata.

