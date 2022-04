Al via gli aggiornamenti di NVIDIA Studio

In the NVIDIA Studio la tua dose settimanale di notizie inerenti al mondo creativo

Non è mai stato così semplice o entusiasmante creare arte in digitale e l'ecosistema NVIDIA Studio fornisce strumenti e funzionalità che sfruttano sia l’intelligenza artificiale che le tecnologie RTX che gli artisti utilizzano per dare vita alle loro visioni creative in modo rapidissimo.

"In the NVIDIA Studio" è una nuova serie, a cadenza settimanale, che celebra questi artisti, il loro lavoro e le tecniche innovative che possono ispirare la generazione futura di creatori. Gli aggiornamenti settimanali si troveranno al seguente sito: https://www.nvidia.com/en-us/studio/blog.

Attraverso questi blog condivideremo anche le ultime novità e i vantaggi dell'ecosistema Studio: aggiornamenti esclusivi delle app per NVIDIA Omniverse, Canvas e Broadcast; nuovi strumenti e integrazioni nei software creativi più diffusi, comprese le funzionalità assistite dall'intelligenza artificiale che gestiscono le attività più banali liberando la larghezza di banda e gli annunci dei prodotti più interessanti.

In questo nuovo momento dedicato al mondo NVIDIA Studio vi forniremo anche informazioni sui nuovi driver.

Questa settimana si parte con l'artista 3D Jasmin Habezai-Fekri: la sua arte straordinaria è creata con Unreal Engine, Blender e Substance 3D, utilizzando una GPU GeForce RTX 2070. Le sue velocità di rendering sono aumentate su GPU RTX in Blender, mentre Unreal Engine beneficia del DLSS, aumentando l'interattività della viewport usando l'AI per upscalare i frame renderizzati a una risoluzione inferiore, pur mantenendo tutti i dettagli.

In allegato troverete il blog che lancia la serie, insieme alle immagini del creator protagonista di questa settimana.

Tra le risorse e i collegamenti che possono offrire un valore aggiunto vi sono:

