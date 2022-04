KONAMI ANNUNCIA “BAIL OR JAIL”!

DEMO GRATUITA A MAGGIO



Il divertente e asimmetrico party game multiplayer arriverà su Steam nel 2022

Konami Digital Entertainment B.V. annuncia oggi Bail or Jail, porting su Steam di OBAKEIDORO!, popolare action party game per Nintendo Switch. I giocatori potranno provare Bail or Jail grazie a una demo gratuita in uscita l’11 maggio. Bail or Jail sarà disponibile nel corso del 2022.



Sviluppato da FREE STYLE Inc., in collaborazione con Konami Digital Entertainment, Bail or Jailsi presenta con un divertente multiplayer asimmetrico dove quattro giocatori saranno divisi in due team: umani contro mostri. Basato sul popolare gioco per bambini “Guardie e Ladri”, in Bail or Jail il team degli “umani” dovrà evitare di essere catturato dai mostri durante rapidi match da tre minuti. Se tutti gli umani saranno catturati entro il tempo limite, i mostri avranno vinto.

Una grande varietà di mappe spettrali con molti e interessanti nascondigli, amabili personaggi umani e simpatici mostri dalle diverse abilità renderanno Bail or Jailsempre più coinvolgente match dopo match. I giocatori potranno elaborare strategie diverse a ogni partita e divertirsi nei molti stage presenti. Grazie a controlli semplici e adorabili personaggi, Bail or Jail è adatto a ogni età. Chiunque può tuffarsi in questo bizzarro mondo e divertirsi con tutto quello che il gioco ha da offrire!

Bail or Jail presenterà cinque differenti modalità di gioco, tre online (“Quick Match”, “Friend Match”, “Join Friend”) e due offline (“Single Player” e “Local Multiplayer”). Oltre al nuovo nome, Bail or Jail supporterà risoluzione grafica 1080p e frame rate fino a 144 FPS. Inoltre, i giocatori potranno connettere il proprio account Discord e invitare gli amici direttamente dal gioco. Aggiornamenti futuri sono già stati pianificati per Bail or Jail, con nuove mappe, eventi e personaggi.

Bail or Jail sarà disponibile in tutto il mondo e supporterà 12 lingue: Giapponese, Inglese, Francese, Cinese Semplificato, Cinese Tradizionale, Italiano, Tedesco, Spagnolo, Coreano, Portoghese, Portoghese Brasiliano e Russo.





Prima del lancio, i giocatori potranno provare Bail or Jail grazie a una demo gratuita. La demo permetterà match fino a un massimo di quattro giocatori e includerà la sola modalità “Quick Match”, con un'unica mappa e un numero limitato di personaggi.

