Polaroid annuncia nuovi colori e accessori per Polaroid GO

Polaroid Go, la macchina fotografica analogica più portatile del mondo, arriva in due nuove colorazioni con accessori audaci

Polaroid aggiunge alla famiglia Polaroid Go, la preferita dai suoi fan, due colorazioni dinamiche, filtri colorati e una pellicola istantanea nera in stile artistico.





Polaroid Go, la macchina fotografica istantanea analogica più piccola e portatile del mondo, continua ad ampliare i confini della creatività. Oggi, infatti, Polaroid amplia i modi per essere creativi on-the-go presentando la fotocamera tascabile Polaroid Go in due colori audaci, nero e rosso, insieme a nuovi accessori pensati per il creativo: un set di filtri per realizzare foto colorate in blu, rosso o arancione e una pellicola istantanea con cornice nera opaca per incredibili effetti artistici.

"Polaroid Go ha la portabilità e lo spirito di esplorazione nel suo DNA. Abbiamo ricevuto dei feedback incredibili per questo nuovo formato di fotocamera e, quindi, abbiamo deciso di introdurre nuovi modi per consentire a tutti di immergersi più a fondo nella creatività, rendendo semplice portare la fotocamera ovunque e scattare foto ogni volta che si viene colti dall'ispirazione", ha affermato Oskar Smolokowski, CEO di Polaroid.

Con soli 10,4 cm (4,1") di lunghezza, 8,4 cm (3,3") di larghezza e 6 cm (2,4") di altezza, Polaroid Go è la più piccola fotocamera analogica istantanea al mondo. Progettata per essere un compagno creativo indossabile, Polaroid Go permette a ogni creativo di esplorare i luoghi segreti, particolari e inaspettati del mondo. Per celebrare il lancio di Polaroid Go Black e Red, Polaroid dà il via ad una campagna di comunicazione con al centro la creatività e l'esplorazione.



Evoluzione della campagna Go Create dell'anno scorso, la versione 2022 riunisce i “creators” di diverse discipline artistiche e culture. Ibby Njoya, artista e scenografo, e Miranda Makaroff, stilista, DJ, blogger e attrice, si sono recati a Tenerife, in Spagna, per mostrare le loro visioni creative sull'isola selvaggia.



"Per me, la Polaroid è sempre stata uno strumento di documentazione e sperimentazione. Come artista, mi ha permesso di elaborare lo sviluppo delle mie competenze di scenografo. Sperimentare la portabilità della Polaroid Go durante le nostre riprese alle Isole Canarie è stato così divertente, mi piace quanto sia facile portarla ovunque" afferma Njoya.

Le nuove varianti di colore si uniscono alla versione bianca di Polaroid Go, fornendo più opportunità per esprimersi ovunque conduca la prossima avventura. Polaroid Go propone caratteristiche creative come lo specchio per i selfie, l'autoscatto, la batteria a lunga durata, il flash dinamico, la doppia esposizione e gli accessori da viaggio, con l'introduzione dei primi filtri in assoluto per l'obiettivo della fotocamera e la più piccola pellicola istantanea con cornice nera.

"Amo le nuove possibilità che la Polaroid Go crea. Rende così facile catturare l'ispirazione ovunque io vada, il che gioca un ruolo importante nel mio processo creativo come artista", ha affermato Makaroff.

Prezzo e disponibilità

Polaroid Go Black sarà disponibile nei negozi a partire dal 1° maggio 2022, con i seguenti prezzi al pubblico:

Polaroid Go Black - Fotocamera - Prezzo consigliato: €119,99

Polaroid Go Black - Cartuccia pellicola doppia - Prezzo consigliato: €19,99

Polaroid Go - Set di filtri Prezzo consigliato: €19,99

