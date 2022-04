Guerra Ucraina : morti 3 mila soldati ucraini, Putin minaccia gli Usa

Tra 2.500 e 3.000 soldati ucraini sono caduti nella Guerra contro la Russia. Lo ha detto il presidente Zelensky in un'intervista alla Cnn, aggiungendo che i feriti sono circa 10.000 ed è "difficile dire quanti sopravvivranno". Per quanto riguarda le vittime civili, "è più difficile" determinare quante siano. "È un grande dolore per me", ha detto Zelensky in risposta a una domanda sui video che mostrano la devastazione del Paese.

"Niente più armi all'Ucraina o ci saranno conseguenze imprevedibili". Martedì 12 aprile l'ambasciata russa ha consegnato una "nota diplomatica" al Dipartimento di Stato americano. "Le preoccupazioni della Russia nel contesto delle enormi forniture di armi e attrezzature militari al regime di Kiev". Contenuti intimidatori: "Chiediamo agli Stati Uniti e ai loro alleati di fermare l'irresponsabile militarizzazione dell'Ucraina, che ha conseguenze imprevedibili per la sicurezza regionale e internazionale".

Vladimir Putin fa sapere di essere pronto ad allargare il conflitto. L'amministrazione Biden ha risposto con un certo distacco alla lettera russa. Il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price osserva: "Niente può persuadere il presidente Biden a smettere di sostenere l'Ucraina".

La mossa del Cremlino, però, si innesta sui tre scenari che sono attualmente all'attenzione del governo americano. E' possibile che i russi si stiano preparando ad attaccare i convogli che trasportano armi statunitensi. In questo caso, la nota diplomatica sarebbe una sorta di giustificazione preventiva. Gli Stati Uniti si stanno attrezzando per dare continuità, coinvolgendo anche i suoi alleati europei. Il segretario di Stato, Antony Blinken, avrebbe avvertito i partner che la Guerra "potrebbe durare per tutto il 2022"

