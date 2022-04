TikTok sta testando il pulsante Non mi piace

TikTok ha iniziato ha implementare il pulsante Non mi piace esclusivamente per i commenti.

Un pulsante Non mi piace per i commenti

TikTok avrà il suo pulsante per i voti negativi. La piattaforma ha annunciato che sta testando una funzionalità simile a "Non mi piace" per i commenti. Fa parte dei suoi sforzi per "incoraggiare la gentilezza e la sicurezza". Come già avviene nei video, gli utenti possono segnalare i post che ritengono irrilevanti o inappropriati. Secondo il social, l'obiettivo è quello di aiutare i follower a "mantenere il controllo delle loro interazioni", garantendo al contempo che questa sezione "sia sempre pertinente e un luogo di coinvolgimento attivo".

In particolare, gli utenti ora avranno la possibilità di contrassegnare i commenti che ritengono "irrilevanti o inappropriati" per smettere di vederli, senza che gli altri utenti scoprano questa antipatia. Questa nuova funzionalità ne migliora un'altra che esiste da tempo: togliere il mi piace a un video su TikTok e impedire alla piattaforma di mostrarti materiale di contenuto comparabile.

La piattaforma specifica che questo pulsante non ha tanto lo scopo di segnalare i commenti quanto piuttosto di indicare che potrebbero essere considerati spam o fuori dal contesto contesto del video. La nuovissima scelta nel feedback di TikTok da non confondere con il pulsante “Segnala” . Quest'ultimo invia un rapporto che viene esaminato dal gruppo TikTok per scoprire se viola i suoi suggerimenti di gruppo, mentre il nuovo pulsante dislike rimuoverà solo il commento in modo da non vederlo.

Il pulsante Non mi piace è attualmente disponibile solo per determinati utenti. Il social network deciderà in seguito se implementarlo su larga scala o meno.



