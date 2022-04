Addebito improprio! Il Canone Rai dal 2023 non si pagherà più in bolletta

Dalè stato tolto dallaelettrica il. È quanto prevede un ordine del giorno presentato da Maria Laura Paxia (Gruppo misto) per il decreto energia approvato oggi alla Camera. Accolta dal Governo - rappresentato alla Camera da Vannia Gava, Sottosegretario alla Transizione Ecologica - prima come raccomandazione, è stata poi accolta con riformulazione (senza quindi dover essere messa ai voti) prevedendo "l'adozione di provvedimenti normativi volti a separare le”. Paxia ha sottolineato che ciò "fa seguito all'impegno che l'Italia aveva nei confronti dell'Unione Europea di disaggregare il" come "". Ilper la tv pubblica si paga con ladel 2017, introdotta con un provvedimento del governo Renzi che aveva come finalità la lotta all'evasione fiscale.

