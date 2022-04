Nilox Dual-S Recensione

Un prodotto entry level con una marcia in più



Oggi vi parlo di una piccola action cam che ha dalle buone prestazioni, la. Nilox, per chi non conoscesse il marchio, è un’azienda italiana nata nel 2005 specializzata in tecnologia per lo sport. E' un brand molto apprezzato nel mercato dell'outdoor technology, diventato nel tempo e conosciuto per la mobilità elettrica hi-tech su 2 ruote, hoverboard, skate, monopattini elettrici ma anche biciclette con pedalata assistita, action cam e informatica. Di proprietà del, Nilox ogni giorno fa scelte sostenibili per uno stile smart e sempre al passo con i tempi. Dopo alcuni intensi giorni di prova ecco cosa ne penso.



La Nilox Dual-S ha un desing molto carino ed è costruita in policarbonato sufficientemente resistente di colore nero. Nonostante le dimensioni molto contenute, 6x43x26 mm, ha una buona ergonomia e usabilità. Ma quello che sorprende è il peso. Infatti, con soli 65 grammi praticamente chi la usa non si accorge quasi di averla in tasca. Quindi ha una portabilità ai massimi livelli. Può vantare due schermi a colori che, in questa fascia di prezzo, sono impossibili da trovare in altre action cam. Sulla parte frontale si trova il display anteriore da 1,4 pollici, mentre nella parte posteriore c'è quello da 2 pollici Touch Screen. Nella parte superiore si trovano i pulsanti Accensione e Rec, sul lato destro i pulsanti bilanciere, mentre sul lato sinistro c'è lo slot per le schede microSD, una HDMI e una MicroUSB. I pulsantini sono buoni e pigiandoli si nota che hanno una discreta e delicata corsa. La porta microUSB serve sia per il collegamento al PC che per la ricarica, mentre nello slot microSD si potranno inserire schede fino a 128GB.



Laè dotata di un sensore CMOS Exmor da 13 megapixel con apertura focale da 2.8F e ampio campo visivo da 170 gradi. I video vengono registrati fino ae le foto hanno una risoluzione di 3700 x 5550 Pixel. Sia le foto che i video sono più che sufficienti e presentano i giusti dettagli per la fascia di prezzo. Si possono scattare fotografie e registrare video ine. Purtroppo, con poca luce farà la comparsa il rumore di fondo; quindi, se si vogliono scatti o video al top, il consiglio è di usarla con tanta luce. Laha la messa a fuoco automatica che funziona bene, mette sempre a fuoco e, anche in condizioni movimentate, gli scatti saranno ottimi. La stabilizzazione dei video è elettronica; tuttavia, le registrazioni in movimento sono un pò instabili. Se invece la cam è bloccata o attaccata (ad esempio su un tre piedi) le riprese sono accettabili. Migliori invece quelle ache presentano una maggiore stabilità in generale. Infine, discreto anche il comparto sonoro. L'audio è buono e, grazie alla bontà del, si riescono a catturare molto bene i rumori (anche di fondo) che risultano nitidi e ricchi di dettagli.

Il display posteriore è unTouch 4:3 da 2 pollici di diagonale, per la fascia di prezzo è buono, ha una luminosità sufficiente per un utilizzo sotto al sole. Il display anteriore invece non è Touch e per accenderlo bisogna premere i tastini posto sul fianco. Ottimo perché permette di avere la scena di ripresa sotto controllo a 360 gradi. Tuttavia, bisogna stare attenti perché tenendola in mano si rischia di mettere qualche dito nell'inquadratura rovinando la registrazione. La batteria dah ha una buona autonomia. Infatti, registrando inla durata complessiva arriva fino a 60 minuti circa. Naturalmente scegliendo una risoluzione più bassa la durata aumenta. Il sistema operativo è semplice ed essenziale. Nei vari menu si trovano tutte le voci per la registrazione, foto, risoluzione e opzioni varie. È ben organizzato e in lingua italiana, i menù sono chiari ma c'è poca personalizzazione delle interfacce. Laè utilizzabile anche da remoto. Infatti, grazie alla connettivitàe all’applicazione dedicata compatibile con, è possibile registrare e visualizzare i propri video direttamente dallo smartphone. Infine, laS offre una dotazione di accessori veramente dadi gamma. Quest'ultimi sono stati studiati per accontentare le esigenze di ogni utente. Infatti, oltre ai soliti attacchi per tre piedi, protezioni varie, laccetti, ecc, è dotata pure di una seconda batteria e di una custodia impermeabile che ne permette l’uso in acqua fino a una profondità massima di

Laè un action camcon una marcia in più. È un prodotto molto portatile e leggero, ha tantissimi accessori, una durata in generale buona della batteria e offre un comparto video più che sufficiente. È dotata di due schermi impossibili da trovare nella sua fascia di prezzo veramente competitivo di poco sopra i. Peccato per il rumore di fondo con poca luce e la stabilizzazione dei video innon proprio al top. Alla fine mi sento di consigliare questa piccola action cam sicuramente a tutti gli, ma anche a chi non ha tante pretese e vuole un prodotto economico, leggero e affidabile accettando qualche compromesso tecnico.

