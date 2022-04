LG OLED OBJET CONQUISTA L’IF GOLD AWARD PER L’ECCELLENZA DEL DESIGN

I TV OLED della Collezione Object e gli elettrodomestici che migliorano lo stile di vita sono stati premiati con i prestigiosi iF Awards

Una giuria di 132 esperti di design di alto profilo, provenienti da oltre 20 Paesi, ha premiato i prodotti LG con 20 riconoscimenti, incluso l’iF Gold Award ottenuto dal TV LG OLED della Collezione Objet (modello 65Art90). Gli altri premi vinti dai prodotti LG sono relativi al Design di Prodotto (16 premi) e all’Interfaccia Utente (3 premi). Gli iF Gold Awards sono stati ottenuti solo da 73 candidati tra gli oltre 11.000 che hanno sottoposto la candidatura quest’anno.

Il premio valuta con attenzione i prodotti sulla base di criteri specifici, tra cui l’unicità e l’impatto, relativi a 9 discipline e categorie: Prodotto, Packaging, Comunicazione, Architettura di interni, Professional Concept, Service Design, Architettura, User Experience (UX) e User Interface (UI).

Il TV LG OLED della Collezione Objet si è aggiudicato il più alto riconoscimento, l’iF Gold Award, per l’eccezionale design che si adatta perfettamente a ogni ambiente con il suo stile minimalista e un uso delicato dei colori, contribuendo alla ricercatezza e all’armonia visiva di ogni spazio. Abbassando la copertura in tessuto, il TV rivela l’intera estensione dello schermo per godere della massima esperienza visiva, oppure, sollevandola, è possibile coprire parzialmente lo schermo per visualizzare soltanto un’accurata selezione di funzioni lifestyle (data, orologio, musica…).

Nella categoria Prodotto, il purificatore d’aria LG PuriCare AeroTower è stato premiato per il suo form factor elegante e raffinato che offre un’estetica moderna adatta a ogni tipo di arredamento, mentre il monitor LG DualUp Ergo ha ricevuto un riconoscimento per il suo design in grado di garantire un’esperienza di visione superiore combinata con un maggiore comfort ergonomico. Inoltre, anche i TV LG OLED evo Gallery Edition (77G2), LG OLED evo (65C2) e lo speaker LG XBOOM 360 sono stati apprezzati nella categoria del design di prodotto per estetica, funzionalità e innovazione tecnologica.

Nella categoria User Experience, sia il TV LG OLED della Collezione Objet sia il TV LG StanbyME (modello 27Art10) sono stati premiati per la praticità e il comfort di visione in grado di offrire una maggiore usabilità. Un touch screen intuitivo consente a LG StanbyME di funzionare con facilità. L’interfaccia utente, appositamente disegnata per questo prodotto, è diversa da ogni altra interfaccia TV ed è realizzata su misura per adattarsi alle abitudini di visione di chi lo utilizza.

Dalla sua creazione nel 1953, l’iF Design award è il riconoscimento più ambito da designer e produttori. Conferito dall’iF International Forum Design GmbH con sede ad Hannover, l’iF Design Award viene considerato uno dei principali tre premi di design a livello globale, insieme al Red Dot Design Award e all’IDEA (International Design Excellence Award). Per un’azienda, vincere un iF Design Award rappresenta un’attestazione di qualità per il design e per il valore aggiunto portato al cliente e, dalla prospettiva di consumatori e utenti, un iF Design Award è garanzia del fatto che il prodotto sia il migliore della sua categoria.

“Siamo onorati di aver ricevuto questi premi per il design d’eccellenza dopo quelli ottenuti ai Red Dot Design Award” ha dichiarato Lee Chul-bae, senior vice president and executive head of LG Electronics’ Life Innovation Design Center. “LG Electronics si impegna da sempre per offrire la migliore esperienza di utilizzo e il massimo del valore estetico; per questa ragione, è così significativo vedere i nostri sforzi riconosciuti ricevendo uno dei principali premi nel mondo del design”.

Altre News per: oledobjetconquistal’ifgoldawardl’eccellenza