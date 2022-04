L'Importanza della Lingua Inglese : dal lavoro al divertimento

Nel mondo di oggi, il multilinguismo è un'abilità sempre più importante. Oltre a fornire opportunità di lavoro, essere in grado di parlare una lingua straniera, aiuta a stabilire un legame reale con le persone e a conoscere meglio luoghi, culture e stili di vita diversi. Più padroneggi una lingua, meglio sarai in grado di esprimerti.Delle 6.500 lingue parlate oggi nel mondo, perché scegliere di imparare l'inglese? Essendo la terza lingua più parlata al mondo, l'inglese è ampiamente usato. Viene insegnato in oltre 118 paesi e spesso è utilizzato come lingua diplomatica o commerciale internazionale. È la lingua della scienza, dell'aviazione, dell'informatica, della diplomazia e del turismo. Ma è soprattutto la lingua della comunicazione internazionale, dei media e di Internet.Che sia per motivi professionali o personali, capire l'importanza dell'inglese ti aiuterà a raggiungere i tuoi obiettivi. Ecco alcuni buoni motivi per continuare ad imparare e praticare le tue abilità di inglese.

L'inglese è la lingua della comunicazione internazionale

Sebbene non sia la lingua più parlata al mondo, l'inglese è la lingua ufficiale in 53 paesi ed è parlata come prima lingua da circa 400 milioni di parlanti in tutto il mondo.



Ma non è tutto, è anche la seconda lingua più diffusa al mondo. Secondo il British Council, circa due miliardi di persone nel mondo hanno imparato l'inglese nel 2020. La diffusione della lingua inglese è dovuta anche alle tante opportunità per impararla ad esempio attraverso un corso di inglese online.



Pertanto, è probabile che, se incontri qualcuno di un altro paese, sarete entrambi in grado di parlare inglese. Ciò ti apre una porta sul mondo e ti aiuta a comunicare con i cittadini internazionali.

L'inglese e il mondo del lavoro

L'importanza dell'inglese come lingua globale è particolarmente notevole negli affari internazionali. Anche nelle aree in cui si parlano più lingue e dove convivono culture e lingue diverse, l'inglese è molto apprezzato in abito diplomatico e dell'istruzione.

Essere in grado di comunicare in modo efficace oltre i confini è essenziale nei luoghi di lavoro geograficamente e culturalmente diversificati. Le aziende hanno bisogno di una strategia linguistica, soprattutto se aspirano al riconoscimento globale.

I vantaggi dell'utilizzo di una lingua "comune" in un contesto aziendale sono molti: dalle comunicazioni transfrontaliere ininterrotte ai servizi per una clientela internazionale, la lingua inglese è la lingua globale degli affari.



Nelle aziende più moderne non c'è bisogno di reinventare nulla linguisticamente parlando, motivo per cui la maggior parte di loro non ha incentivi ad allontanarsene, anche se hanno bisogno di altre lingue a livello locale, quando vendono o implementano i loro prodotti o servizi.



Particolarmente ricercati sono i manager che parlano correntemente l'inglese, in quanto ritenuti maggiormente in grado di gestire progetti internazionali, aziende e team multinazionali. Ciò crea un ciclo di feedback positivo che rafforza ulteriormente l'importanza dell'inglese per le persone che desiderano lavorare e commerciare oltre confine.



L'inglese fornisce l'accesso a più contenuti Internet e intrattenimento

Oggi molti film, serie televisive, libri e musica vengono pubblicati e prodotti in inglese. Comprendendo l'inglese, non sarai più dipendente da traduzioni e sottotitoli. Accedendo a questi media, migliorerai continuamente le tue capacità di ascolto e comprensione della lettura.



L'inglese è attualmente la lingua di Internet. Circa 565 milioni di persone utilizzano Internet ogni giorno e circa il 52% dei siti web più visitati viene visualizzato in inglese.



Pertanto, l'apprendimento di questa lingua ti darà accesso a più della metà dei contenuti su Internet, che probabilmente non sarebbero altrimenti disponibili. Sia per piacere che per lavoro, se capisci l'inglese, potrai scambiare informazioni con più persone online e utilizzare molte più risorse.

L'inglese rende i viaggi più accessibili

Come accennato in precedenza, con l'inglese parlato come prima lingua in 53 paesi e come seconda lingua in 118 paesi, l'apprendimento di questa lingua rende molto più facile viaggiare ovunque.



In effetti, gli annunci aeroportuali, gli orari dei treni, le informazioni di emergenza e i segnali stradali sono spesso in inglese, anche nei paesi in cui la lingua madre utilizza un alfabeto diverso.

Inutile dire che quando viaggi in un paese di cui non parli la lingua, sei quasi certo di trovare qualcuno che capisca un po' l'inglese.

L'inglese può renderti "più intelligente"

Imparare una lingua straniera accresce le tue capacità cognitive e analitiche. Imparare una nuova lingua può essere difficile e comporta molti esercizi mentali. Uno studio svedese condotto nel 2012 ha dimostrato che l'apprendimento di una nuova lingua cambia la struttura del cervello, influisce sulle parti del cervello responsabili della memoria, del pensiero cosciente e può renderti più creativo.

A lungo termine, il bilinguismo può aiutare a mantenere un cervello funzionante e sano in età avanzata e aumenta la concentrazione e le capacità di memoria. A livello individuale, migliora la personalità e l'autostima. In altre parole, l'apprendimento di una lingua straniera rende il cervello più forte e versatile.



Imparare l'inglese non è solo utile, ti dà anche grandi soddisfazioni e fare progressi ti farà sentire meglio. Perché non trasformare tutti questi benefici in realtà e imparare l'inglese?



