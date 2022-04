Roccat Kone XP Recensione

Roccat Kone XP 2022: non solo bello e luminoso

Oggi vi parlo del nuovo mouse di Roccat il Kone XP. Per chi non conoscesse, il marchio Roccat è un produttore tedesco di accessori per computer con sede ad Amburgo. Dal 2019 l'azienda appartiene a Turtle Beach Corporation. I loro prodotti sono veramente ottimi e realizzati con materiali di qualità.



Ilè tutto in plastica traslucida trasparente dall'ottima fattura. Esteticamente è un mouse dalla forma tradizionale che si distingue per la quasi totale illuminazione RGB. I 22possono essere personalizzati tramite il software. Il mouse ha molti pulsanti, è molto ergonomico e pesa 104 grammi. Due tasti si trovano sulla parte sinistra e altri due sul bordo. Al centro c’è la rotella Krystal 4D e, quasi attaccato, c’è un altro pulsante. La rotella può essere cliccata e supporta gli input laterali destro e sinistro. Sotto troviamo gli switch ottici Titan e un sensore Roccatda ben 19K DPI. Il Kone XP si adatta bene a qualsiasi utente e offre un palm grip classico. Nel lato posteriore si trovano tre cuscinetti inche agevolano lo scorrimento del mouse su qualsiasi superficie anche senza usare un tappetino.

Ho usato ilcome mouse principale, lo sto usando per scrivere la recensione, per il lavoro e con qualche gioco; e l'esperienza ha superato le più rosee aspettative. Il mouse dispone di tantissime funzionalità tra cui scegliere. Con i due pulsanti nel lato sinistro si impostano i cinque diversi livelli di. Il polling rate può essere anch'esso impostato tra 100Hz, 250Hz, 500Hz e 1000Hz. Grazie alla tecnologia, ai pulsanti si possono assegnare varie funzioni come ad esempio alzare e abbassare il volume audio, attivare comandi nei videogiochi, avviare applicazioni, ecc. La rotellina può inclinarsi a destra e a sinistra diventando molto utile neglie. Per cambiare tutte le funzioni del mouse si dovrà usare il software Swarm. Quindi, sarà semplice trovare la combinazione che più aggrada chi lo usa. Alla fine nella quotidianità ilè un mouse molto fluido, maneggevole adatto a lunghe sessioni di lavoro o di gioco. A patto, però, che siate destrimani.

Ilnon è solo bello da vedere; al suo interno si trova il tecnologico e avanzato sensore Owl Eye che lo spinge fino aI. Tutti gli altri sensori e i pulsanti -- supportano cento milioni di clic prima che possano dare problemi. In totale i tasti presenti sono ben 15 e tutti programmabili a piacere. Kone XP è compatibile cone, grazie a questa tecnologia, i giocatori avranno una latenza ridotta al minimo risultando più competitivi.

, il software di gestione dall'aspetto old-gen, è semplice, intuitivo e permette di controllare gran parte delle funzionalità e parametri del mouse. Si potrà infatti impostare la velocità per il doppio clic e l’accelerazione del puntatore, stabilire la velocità di, accendere o spegnere iecc. Inoltre si potranno associare ai tasti diversi tipi di eventi come comandi per la navigazione internet, lancio di applicazioni, le macro, funzioni di defoult per applicazioni, videogiochi ecc. Niente paura perché si potrà sempre riportare il device alle condizioni di fabbrica. Belle infine le luci e gli effettiB. Tramite ilsi potranno modificare gli effetti luminosi suddivisi in sei diverse aree.

Sia per il lavoro che per il gaming l’esperienza con ilrisulta essere di altissimo livello. Il device è eccellente sia per quanto riguarda l'che il. Anche se quest'ultimo ha un aspetto molto old-gen. La posizione dove va messo il pollice poteva essere un pò più ampia ma dopo qualche ora ci si abitua e va bene comunque. Il sistema dinon può piacere a tutti ma, se settato a dovere, fa la sua bella figura. Infine, mi sento di consigliare questo mouse a tutti per la sua ottima costruzione, ergonomia e usabilità. Vale tutti gli euro che costa.

Voto 9.5/10





Specifiche Tecniche



ROCCAT Owl-Eye 19K optical sensor

(Based on PAW3370)

Adjustable lift-off distance

50g acceleration

Minimum/Maximum DPI: 50/19,000

ROCCAT Titan Switch Optical

100 million click life cycle

On-board memory

Game genre: All

Number of buttons: 15

Number of programmable buttons: 29

Number of thumb buttons: 5

Mouse grip style: All

Grip Width: 59mm

1.8m flexible cable

Length: 126mm

Height: 40mm

Width: 76mm

Weight: 104g

Windows 7, 8, 10 & 11 (software support)

USB 2.0 (or higher)

Internet connection (for driver software)

ROCCAT Kone XP (Ash Black)/(Arctic White)

Quick-start guide

1x Extra set of mouse feet

