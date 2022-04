Will Smith e lo schiaffo a Chris Rock : attore escluso da Oscar per 10 anni

L'Academy Award ha vietato adi partecipare agliper i prossimi 10a causa delloin faccia aalla cerimonia del 27 marzo. L'Academy, che hada tutti gli eventi, ha comunque deciso di non revocare ilcome "miglior2022", vinto meno di un'ora prima dello. "Accetto e rispetto la decisione dell'Accademia", ha dettosubito dopo aver sentito l'annuncio del divieto nei suoi confronti.

L'Academy, però, ha anche accettato di non revocare l'Oscar per "Miglior attore 2022" vinto dall'attore. Il premio è stato consegnato all'artista circa un'ora prima dell'attacco a Chris Rock. Dopo aver appreso la notizia, Will Smith ha commentato la decisione, affermando: "Accetto e rispetto la decisione dell'Accademia". A seguito di quanto accaduto agli Oscar 2022, Will Smith ha deciso di intraprendere un percorso riabilitativo per imparare a gestire l'ansia e lo stress che stanno dominando la sua vita.

Inoltre, il portale Latfan ha svelato un particolare retroscena legato alla vita privata di Will Smith e della signora. Sembra, infatti, che il gesto dell'attore non sia stato apprezzato da Jada Pinkett Smith che è rimasta particolarmente sconvolta dallo schiaffo a Chris Rock. Nel frattempo, dopo aver vinto il premio come miglior attore nel 2022, tutti i progetti cinematografici e televisivi dell'attore sono stati bloccati. Will Smith ha deciso di andare in riabilitazione e combattere i propri demoni.

