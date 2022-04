Guerra Ucraina : il piccolo Sasha ucciso dai russi

Quel caschetto biondo e quegli occhi vivaci avevano tenuto viva la speranza. Anche quando le ricerche sembravano solo una corsa disperata nel buio. Nel dramma della Guerra, l'ennesima tragedia: Sasha, il bambino di 4 anni scomparso a metà marzo mentre fuggiva da Kiev con la nonna, è stato trovato morto. La notizia è stata confermata dal ministro dell'Istruzione del parlamento ucraino e dalle toccanti parole della madre. Chi ha trovato il suo corpicino dice che è stato colpito dal fuoco dei soldati russi. Sasha, insieme alla nonna, aveva cercato di sfuggire alle bombe e all'avanzata russa attraversando in barca il fiume Dnepr. Sembra che la barca, su cui stavano navigando anche altre persone, fosse stata affondata da soldati di Mosca. In quelle circostanze la nonna aveva perso la vita, mentre Sasha era scampata alla fine grazie al giubbotto di salvataggio che indossava.

Da quel momento, però, si erano perse le tracce. La madre si era subito messa alla ricerca del suo bambino, diffondendo appelli e immagini che potessero contribuire a ritrovarla. Così, il sorriso e gli occhi vivaci di Alexander "Sasha" avevano fatto il giro dei social network e dei canali virtuali dedicati al ritracciamento delle persone scomparse. Un'immagine, in particolare, aveva colpito e commosso: quella del piccolo Sasha che abbracciava il suo gatto, che amava. In Italia alcuni giornalisti avevano ipotizzato una particolare somiglianza tra il bambino in questione e un coetaneo apparso in un servizio del Tg5 sui rifugiati ucraini. Solo suggerimenti, purtroppo. La stessa madre, Anna Yahno, aveva negato che fosse suo figlio. Per giorni le ricerche erano proseguite, seppur con mille difficoltà e altrettante incertezze: non si sapeva nemmeno, ad esempio, se Sasha fosse ancora in territorio ucraino o fosse riuscito in qualche modo a farsi soccorrere all'estero.

Poi la tragica scoperta. Le speranze infrante. In un messaggio su Instagram, è stata la madre del bambino a dare la triste notizia. "Oggi abbiamo trovato il corpo di Sasenka. Ringrazio coloro che hanno aiutato nella ricerca, ringrazio tutti per le preghiere e la fede, grazie per il supporto. Sasenka, il nostro angioletto è già in paradiso. Oggi la sua anima ha trovato la pace", ha detto . scrisse la donna. L'ennesimo dolore di questa folle Guerra.

