Konami annuncia accordo con AC Milan

Una delle più importanti e complete partnership calcistiche che i creatori di eFootball abbiano mai concordato.









Konami Digital Entertainment B.V. svela oggi la chiusura di un accordo pluriennale con AC Milan che sarà presente in molteplici forme all’interno di eFootball.

La partnership sarà ufficialmente attiva dal 1 luglio 2022 e comprenderà i diritti sullo stadio del Milan, San Siro, sulla squadra – con scansioni 3D complete dei volti dei giocatori, sulle divise – in casa, fuori casa, terza maglie e portiere, e altro ancora. Il processo di implementazione per questi diritti inizierà durante l’estate 2022. Come parte dell’accordo, KONAMI diventerà il primo “Official Training Wear Partner”nella storia dell’AC Milan. Il training kit della squadra maschile avrà il logo eFootball sulla parte frontale e sarà disponibile nei prossimi mesi insieme a ulteriori dettagli sulla partnership.

Naoki Morita, Konami Digital Entertainment B.V.’s European President, ha commentato: “KONAMI è davvero felice di poter lavorare nuovamente con AC Milan. Essere Principal Partner di uno dei più grandi Club europei e avere il nostro logo sui loro training kit è un’occasione incredibile. Non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con il Club per dare vita insieme a una partnership innovativa”.

Casper Stylsvig, AC Milan’s Chief Revenue Officer, aggiunge:"Siamo entusiasti di dare il benvenuto a KONAMI, che torna nella famiglia AC Milan come uno dei nostri Principal Partner e come nostro primo Training Wear Partner per il team maschile. Siamo elettrizzati dal potenziale che questa partnership ci offre per aprire nuovi orizzonti insieme, sia come Club sia come Brand”.

Altre News per: konamiannunciaaccordomilan