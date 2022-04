Mario Draghi : Con la guerra sono peggiorate le prospettive di crescita

"E' evidente che laha provocato un peggioramento delledi. Consumatori e imprese oggi vedono un futuro meno positivo". Lo afferma, dopo l'approvazione del Def e la firma sul Dpcm che stanzia incentivi per 650 milioni di euro per l'acquisto di auto e moto elettriche, ibride e low-emission. Sulle possibili sanzioni al gas russo, il premier ha poi dichiarato: "Preferiamo la pace o l'aria condizionata per tutta l'estate? Anche senza rifornimenti russi, siamo comunque coperti fino a ottobre". "Faremo tutto il necessario per aiutare le famiglie e le imprese nel quadro europeo", ha sottolineato il premier. E, tornando alle sanzioni contro la Russia, ha precisato: "Andiamo con quello che decide l'Ue. Se propongono un embargo sul gas siamo felici di seguire la linea. Quello che vogliamo è lo strumento più efficace per la pace. Ci chiediamo se il prezzo del gas può essere scambiato con la pace”.

"Ci sarà una proposta Ue che uscirà tra pochi giorni sull'energia", ha proseguito Draghi. "Non so se ci saranno sul prezzo del gas, ci sono punti di vista diversi tra noi, Germania e Olanda. Continuiamo a discutere, in Consiglio Ue di maggio sarà un punto di conclusione di questo dibattito e ci saranno proposte. Ma non possiamo solo aspettare in Ue, la nostra intenzione è quella di andare avanti con misure "nazionali". "Siamo molto consapevoli dei disordini sociali, soprattutto per coloro che temono l'impatto dell'inflazione e sono pronti intervenire. Lo abbiamo già fatto nel recente passato, sono stati stanziati 15,5 miliardi. Nelle prossime settimane capiremo meglio le dimensioni dell'intervento necessario e come finanziarlo", ha aggiunto Draghi al termine del Cdm.

