Breve news per cominicarvi che Remedy Entertainment e Rockstar Games hanno annunciato a sorpresa i remake di Max Payne e Max Payne 2: The Fall of Max Payne. I titoli sono già in lavorazione.



L’annuncio ha fatto crollare il sito di Remedy che è rimasto offline per svariati minuti.

Il gioco uscirà su PC, PlayStation 5, Xbox Series S e Xbox Series X.

