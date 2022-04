Sony TV X80K - al via le vendite dei 4k entry-level

Sony ha annunciato oggi il lancio ufficiale sul mercato dei televisori 4K HDR X80K 2022. La nuova serie entry-level è disponibile in vari formati e si può già acquistare presso i rivenditori autorizzati.

I modelli X80K permettono di apprezzare il 4K in tutta la sua spettacolarità, riproducendo dettagli e texture con estremo realismo grazie all’esclusivo processore 4K HDR X1 di Sony. Persino le immagini girate in 2K e HD si avvicinano alla qualità 4K grazie alla tecnologia 4K X-Reality PRO, che sfrutta un database 4K unico.

Lato audio, l’aggiunta del diffusore X-Balanced Speaker, perfetto per completare la qualità sonora e il design sottile del TV, aumenta la chiarezza di film e brani musicali.

La serie X80K è dotata di Google TV, la piattaforma che offre un catalogo perfettamente organizzato di oltre 700.000 film, serie, programmi in diretta e contenuti provenienti da app e abbonamenti. Trovare quello che si desidera guardare è facilissimo grazie ai consigli personalizzati e alla possibilità di aggiungere contenuti a una Watchlist, modificabile anche da telefono o laptop grazie a Google Search.

Un’altra novità in arrivo quest’anno è la videocamera di nuova concezione BRAVIA CAM, che riconosce il punto esatto in cui sono seduti gli spettatori nella stanza per ottimizzare di conseguenza le immagini e il suono. Inoltre, grazie a funzioni quali i comandi gestuali e la video chat, promette nuove esperienze all’insegna del divertimento.

La crescente richiesta di schermi TV sempre più grandi porta con sé il rischio di un incremento nel consumo di energia e risorse. Tuttavia, l’impegno di Sony nei confronti della sostenibilità si esplica a 360°, dal processo di sviluppo fino all’esperienza di visione. Con il suo programma ambientale “Road to Zero”, Sony punta ad azzerare entro il 2050 la propria impronta ecologica lungo l’intero ciclo di vita dei prodotti e delle attività dell’azienda, per contribuire a realizzare una società sostenibile. Nell’ottica di questi obiettivi, la gamma di TV 2022 è realizzata con un elevato contenuto di SORPLAS, una speciale plastica riciclata sviluppata da Sony. Grazie all’utilizzo di SORPLA, Sony è riuscita a incrementare la quota di materiali riciclati senza sacrificare design e durata di vita dei prodotti e ha ridotto il contenuto complessivo di plastica vergine addirittura del 60%, l’equivalente di circa 140 milioni di compact disc. Infine, grazie alla capacità di rilevare l’assenza di spettatori davanti al televisore, il dispositivo BRAVIA CAM di Sony abbassa l’intensità luminosa dello schermo per risparmiare energia.

In Europa è già possibile acquistare la serie di televisori Sony X80K. Per ulteriori informazioni su disponibilità e prezzo, visitare il sito www.sony.it.

TV LED 4K X80K da 75”, 65”, 55”, 50” e 43”:

Processore 4K HDR X1 : garantisce una migliore riproduzione di profondità e texture e una resa più naturale dei colori grazie alla tecnologia di rimasterizzazione HDR “object-based”.

: garantisce una migliore riproduzione di profondità e texture e una resa più naturale dei colori grazie alla tecnologia di rimasterizzazione HDR “object-based”. 4K X-Reality PRO : tecnologia di elaborazione dell’immagine che esegue l’upscaling di ogni pixel per ottenere un’eccezionale nitidezza. L’avanzato sistema di riduzione del rumore e lo speciale database di immagini garantiscono grande ricchezza di dettagli realistici in ogni scena.

: tecnologia di elaborazione dell’immagine che esegue l’upscaling di ogni pixel per ottenere un’eccezionale nitidezza. L’avanzato sistema di riduzione del rumore e lo speciale database di immagini garantiscono grande ricchezza di dettagli realistici in ogni scena. Triluminos Pro : arricchisce l’esperienza di visione grazie a una palette cromatica più ampia e alla resa più naturale di tonalità e sfumature.

: arricchisce l’esperienza di visione grazie a una palette cromatica più ampia e alla resa più naturale di tonalità e sfumature. Speaker X-Balanced : in grado di restituire un’acustica potente e immersiva.

: in grado di restituire un’acustica potente e immersiva. BRAVIA CAM come accessorio compatibile e Ambient Optimization .

come accessorio compatibile e . Accesso rapido a un’ampia offerta di contenuti e servizi con Google TV .

. Telecomando standard : caratterizzato da un design semplice, facile da usare e da pulire.

: caratterizzato da un design semplice, facile da usare e da pulire. Design Flush Surface : riduce al minimo la cornice per estendere il più possibile la superficie dello schermo, in modo che lo sguardo resti focalizzato su ciò che più conta: le immagini.

: riduce al minimo la cornice per estendere il più possibile la superficie dello schermo, in modo che lo sguardo resti focalizzato su ciò che più conta: le immagini. Supporto a due modalità: offre due possibili configurazioni, ossia una compatta, per ridurre l’ingombro, e una standard, per valorizzare il televisore ed eliminare qualsiasi distrazione.

