Chi è Giovannino Giovanni Iovino disturbatore di Tu sì que vales?

Ecco chi è, l'attore, compagno diper la terza puntata di, nonché celebredell'attrice dai tempi di. Scopriamo insieme chi è il famoso burlone di Sabrina Ferilli di Tu si que vales: l'attore è un noto comico napoletano che ha interpretato anche ruoli cinematografici come Pulcinella nel Pinocchio di Matteo Garrone.





Iovino ha esordito in Tu si que vales, realizzando esilaranti sketch al fianco di Ferilli, con il quale lavorerà nuovamente anche nella terza puntata di Amici. Dopo questa esperienza di talent show italiano, Giovannino ha continuato a lavorare come cabarettista ed è diventato anche un jammer professionista. Giovanni è nato a Napoli, ha 26 anni e ha lavorato a lungo come animatore in località turistiche, prima di decidere di dedicarsi interamente al mondo della televisione e della recitazione.

Dopo aver girato alcuni spot pubblicitari, ha partecipato alla terza stagione di Gomorra. Successivamente è approdato al grande schermo con film come Napoli Velata di Ferzan Ozpetek e Pinocchio di Matteo Garrone. Giovanni Iovino, insieme al fratello Andrea, fa anche parte della compagnia teatrale Pipariello, fondata a Nola nel settembre 2002.

