Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey aperti i preordini

ININ Games, in collaborazione con Survios e su licenza di TAITO Corporation, è lieta di annunciare l'imminente uscita di Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey. Questa new entry nel classico franchise di giochi puzzle d'azione giapponese per la prima sarà interamente in 3D compatibile con PlayStation VR.

Il gioco arriverà anche per PlayStation 4 e PlayStation5 (PS5), segnando la prima uscita di ININ Games sulla nona generazione di console. I fan possono già fare il preordine per l'edizione limitata e l'edizione da collezione che contengono tanti oggetti. Queste edizioni saranno disponibili solo su Strictly Limited Games e sul fan store partner Gamesrocket.

I preordini iniziano giovedì 7 aprile.

