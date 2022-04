Il metaverso diventa più sicuro grazie alla partnership di The Sandbox e Ledger

The Sandbox, uno dei principali mondi virtuali decentralizzati di gioco e sussidiaria di Animoca Brands, e Ledger, la società leader mondiale nella sicurezza hardware e software nel settore delle criptovalute e Web3, hanno stretto una partnership per portare la sicurezza premium della tecnologia Ledger agli utenti del metaverso. La partnership fornirà ai 2,2 milioni di utenti registrati di The Sandbox la sicurezza, il supporto e le migliori strategie, oltre a coinvolgere i milioni di utenti di Ledger in oltre 180 paesi per proteggere la loro partecipazione nel metaverso.

Sia The Sandbox che Ledger stanno lavorando per ridurre considerevolmente il numero di hack e truffe nell’arena delle criptovalute e degli NFT creando esperienze uniche che servono a educare i membri della comunità a salvaguardare i propri asset crypto. The Sandbox e Ledger stanno creando uno spazio attraente e sicuro per i nuovi utenti e per i neofiti di criptovalute mentre il metaverso aperto continua a espandersi. La piattaforma The Sandbox offre agli utenti l’ambiente perfetto per imparare attraverso esperienze di gamification realizzate insieme a Ledger grazie anche al supporto del loro team.

In seguito alla partnership, The Sandbox fornirà al team di Ledger 36 LAND per costruire il suo hub di sicurezza e formazione nel metaverso, che includerà funzioni di supporto di base, come un bar aperto in orario d’ufficio, dove gli utenti di The Sandbox saranno in contatto diretto con l’assistenza clienti di Ledger, oltre a una scuola in cui gli utenti potranno accedere a esperienze di formazione uniche e alla Ledger’s Academy.

Ledger e The Sandbox credono che sia più semplice apprendere attraverso l’esperienza diretta, quindi Ledger si ispirerà a un concetto fondamentale nella proposta di The Sandbox, quello della proprietà digitale nel gaming, per progettare esperienze ludico-educative. Costruite insieme all’agenzia creativa Swipe Back, queste esperienze ricompenseranno i giocatori con oggetti da collezione unici e premi con cui fornire ai vincitori l’accesso a esperienze esclusive.

La collaborazione va oltre l’aspetto essenziale di garantire che gli utenti siano ben informati su come proteggersi nel metaverso: i migliori dispositivi hardware di Ledger forniranno agli utenti di The Sandbox l’esperienza più sicura e accessibile per accedere a The Sandbox e alle sue varie risorse digitali.

Ledger produrrà anche dispositivi hardware Ledger in co-branding esclusivo per i proprietari di LAND nell’universo online The Sandbox per consentire loro di proteggere le proprie risorse digitali. Inoltre, il marketplace di The Sandbox sarà integrato in Ledger Live per consentire agli utenti di accedere alle relative risorse e agli oggetti da collezione direttamente dalla sicurezza del proprio dispositivo.

“Il metaverso dovrebbe offrire possibilità illimitate a creatori e comunità di collaborare, costruire e condividere la proprietà di idee ed esperienze senza preoccupazioni", ha affermato Sebastien Borget, COO e co-fondatore di The Sandbox. “Abbiamo unito le forze con Ledger per sviluppare ulteriormente, abilitare e proteggere queste esperienze con facili punti d’accesso. Con la crescita del metaverso di The Sandbox, stiamo ponendo l’accento sul bilanciamento tra autonomia dell’utente e sua sicurezza. Ledger è il partner perfetto per aiutarci a innovare proteggendo al contempo le risorse degli utenti in The Sandbox”.

“Chiunque utilizzi il Web3 dovrebbe capire come proteggere le proprie risorse da hacker e truffatori”, ha affermato Ian Rogers, Chief Experience Officer di Ledger. “Questa partnership con The Sandbox consente a Ledger di lanciare iniziative uniche nel metaverso che riguardano l’istruzione, la sicurezza e il supporto agli utenti. Creeremo sempre nuovi modi per fornire sicurezza ai nostri clienti, ovunque si trovino. Il LedgerVerse consentirà di imparare come possedere le proprie chiavi, proteggere le proprie risorse e sperimentare il Web3 in modo sicuro”.

