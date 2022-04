Elvenar: disponibile la fenice del crepuscolo

A partire dall’inizio di Aprile in Elvenar è disponibile un nuovo animaletto: la fenice del crepuscolo. Il suo arrivo è spettacolare: fuoriesce trionfalmente da un uovo di ossidiana seppellito nei tunnel sotto il villaggio recentemente scoperto degli Amuni. La rinascita della fenice del crepuscolo segna il sesto evento annuale e porta con sé nuovi edifici e nuove aggiunte magiche al mondo di Elvenar. L'evento durerà dal 5 al 26 aprile.

La gigantesca fenice del crepuscolo emerge dagli scavi e, squarciando la terra, vola tra le fiamme verso la città più vicina. Si pensa che abbia un oscuro legame con i morti, ma i giocatori dovranno completare l'evento per capire se è presagio di sventura o profezia di cambiamento. Completando le missioni dell'evento i giocatori otterranno essenza celeste, che può essere utilizzata nella finestra dell'evento per aprire i forzieri: per ogni forziere aperto, riceveranno ricompense e anche piume di fenice, che consentiranno loro di avvicinarsi al premio finale successivo dell'evento.

La sesta fenice che visiterà Elvenar può essere potenziata con i relativi manufatti, che si ottengono tra i premi finali dell'evento. Va nutrita con l'apposito cibo per animali prodotto nell'accademia di magia oppure guadagnando premi reali o finali. L'edificio della nuova fenice conferisce una percentuale di guarigione alle unità dopo gli scontri, un effetto simile all'istante Fonte di vitalità. La durata della guarigione è però limitata, quindi i giocatori dovranno fare uso di questi poteri e usare in modo strategico il cibo per animali nei tornei o nella guglia.





L'evento durerà fino al 26 aprile e include alcuni entusiasmanti premi oltre alla fenice del crepuscolo. Ludibria Ventis è un edificio a tempo con effetto Meraviglia antica che ne aumenta la produzione di unità. Il premio reale introduce il tomo delle grandi meraviglie, che consente di selezionare un frammento di runa da ognuna delle due meraviglie antiche negli ultimi due capitoli. Per il premio finale i giocatori possono anche vincere un frammento di runa, mentre i costruttori di edifici più recenti possono raccogliere schegge di runa, punti conoscenza e punti conoscenza delle meraviglie antiche.



Elvenar è disponibile gratuitamente per browser e per i dispositivi mobili Android e iOS.

Altre News per: elvenardisponibilefenicecrepuscolo