Vivid sempre più italiana: arriva l’IBAN locale

Tutti i nuovi clienti di Vivid avranno ora un IBAN italiano grazie alla partnership con Solarisbank

Continua la sua avanzata nel mercato italiano Vivid, fintech tedesca che punta a offrire l’app definitiva per gestire ogni aspetto delle proprie finanze. A pochi mesi dallo sbarco nel Bel Paese, la start up berlinese annuncia infatti l’arrivo dell’IBAN italiano per tutti i nuovi clienti, lanciando così la prima di una serie di novità pensate per garantire agli utenti italiani un’offerta ancora più completa e su misura.

“L’’arrivo dell’IBAN locale rappresenta un passaggio molto importante, perché agevola l’utilizzo di Vivid come conto primario,” spiega Alexander Emeshev, co-fondatore della start up berlinese. “Ma è solo l’inizio: attraverso il lancio di nuovi servizi e partnership, nei prossimi mesi renderemo Vivid sempre più vicina alle esigenze dei nostri clienti italiani, garantendo loro una piattaforma completa per gestire tutte le loro necessità di banking, pagamenti e investimenti.”

Grazie all’IBAN italiano è ora più semplice ricevere l’accredito dello stipendio o della pensione sul conto Vivid, così come domiciliare utenze e abbonamenti; oltre a ciò, in fase di dichiarazione dei redditi non sarà più necessario segnalare il conto estero nel caso la giacenza media o il valore massimo complessivo superino le soglie di legge. Per i clienti iscritti con IBAN tedesco, Vivid sta già studiando le possibili soluzioni nel caso in cui volessero passare a un indirizzo bancario italiano.

Per offrire l'IBAN italiano Vivid si avvale della piattaforma di Solarisbank, il principale fornitore di Banking-as-a-Service in Europa. "A pochi mesi dal nostro ingresso sul mercato lo scorso luglio, possiamo ora offrire ai nostri partner gli IBAN locali, e siamo orgogliosi di come il nostro team sia arrivato a questo risultato in così breve tempo. Vivid sfrutta appieno la piattaforma di Solarisbank per fornire ai suoi clienti un'offerta di digital banking di eccezionale qualità. Con l’IBAN italiano, diamo la possibilità a Vivid di continuare il suo straordinario successo, diventando il primo partner a localizzare ulteriormente la propria offerta” ha dichiarato Federico Roessler Franz, Commercial Country Head Italy di Solarisbank.

L'arrivo dell'IBAN italiano fa parte di una nuova serie di iniziative che presentate con lancio di Vivid 2.0, un nuovo aggiornamento dell'app che va ad ampliare l'offerta delle sue soluzioni per gli utenti, migliorando ulteriormente i suoi servizi in termini di criptovalute, cashback, e piani di risparmio.

Per quanto riguarda le criptovalute, è stata introdotta la Crypto 2.0, che ha portato l'aumento del numero di cripto negoziabili ad oltre 100, portando il suo catalogo ad essere uno dei più grandi del mercato europeo e permettendo a tutti gli utenti di poter investire il proprio denaro a partire da 1 euro, attraverso la struttura dei prezzi meglio garantiti. A breve saranno disponibili anche nuove soluzioni come l'invio e il prelievo di criptovalute a portafogli esterni, in modo che chiunque possa inviare i propri asset a portafogli fisici e online.

Questa soluzione è stata resa possibile anche grazie a Vivid invest, che ha permesso di abbattere completamente le barriere di investimento attraverso strumenti molto utili come i piani di risparmio personalizzati. Infatti, gli utenti potranno investire regolarmente esattamente l'importo che vogliono mettere da parte, permettendo a chiunque di creare un portafoglio sicuro e diversificato. Inoltre, si avrà la possibilità di ritirare i propri risparmi in un modo unico e flessibile, consentendo l'accesso in tempo reale alla propria tasca di risparmio e spostando l'importo desiderato in altre tasche secondo necessità.

Ultimo ma non meno importante, il lancio del Cashback 2.0, dove gli utenti avranno l'opportunità di ricevere indietro quantità di denaro significativamente più grandi rispetto alla sua prima versione, arrivando a decuplicare il cashback per i clienti Vivid Prime e raddoppiarlo per i clienti standard.

