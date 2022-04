Annunciato Return to Monkey Island, il tanto atteso seguito del leggendario Secret of Monkey Island e Monkey Island 2: LeChuck's Revenge di Ron Gilbert's Terrible Toybox in collaborazione con Devolver Digital e Lucasfilm Games, in arrivo nel 2022. https://returntomonkeyisland.com/

