Guerra Ucraina : trovata stanza tortura a Bucha

L'esercito ucraino ha trovato auna camera diusata dai soldati russi con i cadaveri di 5 civili piegati in avanti e le mani legate dietro la schiena. Lo riferisce l'agenzia Unian. I soldati russi avrebbero utilizzato il seminterrato di un sanatorio per bambini locale chiamato "radiante". Fonti dei media ucraini avrebbero diffuso informazioni sul presunto comandante delle truppe russe a

Le immagini satellitari della città Ucraina di Bucha mostrano una trincea di quindici metri scavata nel terreno di una chiesa, che indicherebbe la presenza di una fossa comune per i cadaveri dei civili uccisi. Le immagini riportate dal Guardian, sono state scattate il 31 marzo dalla società privata statunitense Maxar Technologies. Per Zacharova, portavoce degli Affari esteri di Mosca, i video dei civili morti a Bucha sono stati ordinati dagli Stati Uniti per incolpare la Russia. Mosca ha chiesto una riunione d'urgenza del Consiglio delle Nazioni Unite.

"Nelle guerre si possono assumere decisioni tanto crudeli da travalicare ogni limite di orrore. Disseminare il terreno di mine anti-uomo e usare ordigni speciali, che hanno come scopo terrorizzare la popolazione e provocare stragi di cittadini inermi, è una di queste e costituisce un crimine contro l'umanità". Così il presidente Mattarella nel messaggio per la Giornata contro mine e ordigni inesplosi. "Fermare le guerre e e le distruzioni è possibile affermando in ogni dove le ragioni della civiltà umana", afferma.

