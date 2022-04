Voto in Ungheria : Orban resta favorito

Seggi aperti inper le elezioni parlamentari. Il premierspera che il risultato porti al suo quarto mandato consecutivo come primo ministro. Capo del partito conservatore Fidesz,è al potere da 12 anni e rimane ilanche in questa votazione. L'opposizione appare per la prima volta unita, con un'alleanza tra 6 partiti che viene nominata dal moderato Peter Marki-Zay, nel tentativo di riportare l'sulla scia dell'europeismo. La guerra in Ucraina pesa molto sul, un pro Putin, ha cercato di mantenere la neutralità.

Le elezioni di domenica a Budapest sono le prime in Europa dall'inizio della guerra nel vicino paese dell'Ucraina. Il governo ha spaccato anche il fronte di Visegrad con la decisione di non sanzionare Mosca, mentre nel Paese soprattutto i giovani temono un ulteriore spostamento verso est. Fidesz è ancora forte nelle aree periferiche e ha il controllo dei media, ma gli altri partiti riuniti dietro al nome di Peter Márki-Zay sperano in una svolta. Il parlamentare Tibor Bana: "Vogliamo riportare il nostro Paese dove merita, in Europa"

