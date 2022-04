Guerra Ucraina, Zelensky : accetteremo solo la vittoria

"Non commerciamo il nostro territorio, La questione dell'integrità territoriale e della sovranità sono fuori discussione". Così il presidente ucraino,su Fox News, circa i negoziati di pace con la Russia. "Unadella verità significa unaper l'e gli ucraini", ha detto. "La domanda è quando finirà. E' una domanda profonda, una domanda dolorosa. Il popolo ucraino non accetterà nessun risultato se non la", ha aggiunto.

Notte di sirene e attacchi aerei in più città ucraine tra cui Odessa e Leopoli, mentre le forze russe, afferma il presidente Zelensky,si ammassano nel Donbass e preparano attacchi ancora più pesanti. Almeno 5.000 persone sono state uccise a Mariupol, aggiunge il presidente, e circa 170.000 stiano soffrendo per carenza di cibo, acqua e elettricità; 3.700 gli evacuati verso Zaporizhzhia. Zelensky accusa: "Mosca sta cercando di reclutare soldati anche in Crimea, è una violazione del diritto umanitario internazionale".

Gli Usa invieranno tank di fabbricazione sovietica per rafforzare la difesa Ucraina nel Donbass. Lo scrive il New York Times, citando un ufficiale americano e precisando che è la prima volta che gli Usa trasferiscono carri armati dall'inizio della Guerra. Richiesti dal presidente ucraino Zelensky, consentiranno lanci di artiglieria a lunga gittata su obiettivi russi in Donbass. Il Pentagono invierà fino 300mln di $ in più in aiuti militari inviando anche armi di ultima generazione quali missili guidati da laser e droni 'kamikaze'.

L'Ucraina ha annunciato un secondo scambio di prigionieri con la Russia. "Lo scambio è appena avvenuto, 86 militari ucraini, tra cui 15 donne, sono già al sicuro", ha riferito Kyrylo Tymoshenko, vice capo di gabinetto del presidente ucraino, in un videomessaggio su Telegram. Senza precisare i soldati russi consegnanti.

