Gli sviluppatori di Battlefield 2042 mostrano la progettazione delle mappe

DICE ha pubblicato un nuovo blog di Battlefield 2042 che esamina i feedback della community sulle mappe, fornendo esempi di come il team stia lavorando per soddisfare i punti chiave dei feedback. Oltre agli screenshot delle modifiche apportate alle mappe Kaleidoscope e Renewal, il blog approfondisce anche le modifiche alla filosofia di progettazione delle mappe che il team sta intraprendendo in risposta alla community.

Puoi leggere il blog completo qui: https://www.ea.com/games/ battlefield/battlefield-2042/ core-feedback-maps-next-step

Inoltre, il team sta continuando a condividere aggiornamenti sullo sviluppo di Battlefield 2042 tramite Battlefield Direct Communications su Twitter.

