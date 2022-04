3 ingredienti naturali per bruciare i grassi che funzionano

I bruciagrassi sono alcuni degli integratori più controversi sul mercato. Sono descritti come integratori alimentari che possono aumentare il tuo metabolismo, ridurre l'assorbimento dei grassi, o aiutare il tuo corpo a bruciare più grassi per il carburante.

I produttori spesso li promuovono come soluzioni miracolose che possono risolvere i tuoi problemi di peso. Tuttavia, i bruciatori di grasso sono spesso inefficaci e possono anche essere dannosi.

Questo perché non sono regolati dalle autorità di regolamentazione alimentare.

Non esiste una pillola miracolosa per la perdita di peso. Anche gli "integratori naturali" non possono garantire la perdita di grasso.

Detto questo, è stato dimostrato che diversi integratori naturali aiutano a bruciare più grassi. Questo articolo fornisce una lista dei 3 migliori integratori per aiutarti a bruciare i grassi. Assicurati di consultare un professionista della salute prima di iniziare qualsiasi integratore.

1. Caffeina

La caffeina è una sostanza che si trova comunemente nel caffè, nel tè verde e nei semi di cacao.

La caffeina può aiutare a stimolare il tuo metabolismo e aiutare il tuo corpo a bruciare più grasso.

Le ricerche dimostrano che la caffeina può aumentare temporaneamente il tuo metabolismo fino al 16% per 1 o 2 ore.

Inoltre, diversi studi hanno dimostrato che la caffeina può aiutare il tuo corpo a bruciare più grassi come carburante. Tuttavia, questo effetto sembra essere più forte nelle persone con meno peso rispetto alle persone in sovrappeso o con obesità.

Purtroppo, consumare caffeina troppo spesso potrebbe rendere il tuo corpo più tollerante ai suoi effetti.

Per raccogliere i benefici della caffeina, non è necessario prendere un integratore.

Prova semplicemente a bere qualche tazza di caffè forte, che è un'eccellente fonte di caffeina con molti benefici per la salute. È importante notare che la caffeina può interferire con la qualità del sonno, che ha effetti negativi sulla gestione del peso.

Consumare troppa caffeina può effettivamente essere pericoloso per la salute. Ecco perché è importante rimanere entro il limite giornaliero di caffeina raccomandato, che è di 400 mg.

2. Estratto di tè verde

L'estratto di tè verde è semplicemente una forma concentrata di tè verde.

Fornisce tutti i benefici del tè verde in una comoda forma di polvere o capsule. È anche un ingrediente popolare negli integratori commerciali brucia-grassi come Reduslim - e per una buona ragione.

L'estratto di tè verde è anche ricco di caffeina e del polifenolo epigallocatechina gallato (EGCG), entrambi i quali sono composti che possono aiutare a bruciare i grassi.

Inoltre, questi due composti si completano a vicenda e possono aiutare a bruciare i grassi attraverso un processo chiamato termogenesi. In termini semplici, la termogenesi è un processo in cui il corpo brucia calorie per produrre calore.

Per esempio, un'analisi di sei studi ha scoperto che l'assunzione di una combinazione di estratto di tè verde e caffeina ha aiutato le persone a bruciare il 16% di grasso in più rispetto a un placebo.

Hanno scoperto che la combinazione di tè verde e caffeina bruciava circa 65 calorie in più al giorno rispetto alla sola caffeina e 80 calorie in più rispetto al placebo.

Gli studi hanno dimostrato che mentre non sono stati riportati effetti dannosi dal tè verde in sé, il consumo eccessivo di estratto di tè verde può rivelarsi dannoso per il fegato, soprattutto se assunto a stomaco vuoto. Non superare il dosaggio raccomandato.

3. Proteine in polvere

Le proteine sono incredibilmente importanti per bruciare i grassi.

Un elevato apporto di proteine può aiutarti a bruciare i grassi aumentando il tuo metabolismo e frenando il tuo appetito. Inoltre aiuta il tuo corpo a preservare la massa muscolare.

Per esempio, uno studio che ha coinvolto 60 partecipanti con sovrappeso e obesità ha scoperto che una dieta ad alto contenuto proteico era quasi due volte più efficace di una dieta proteica moderata nel bruciare i grassi.

Le proteine possono anche frenare l'appetito aumentando i livelli di ormoni della sazietà come GLP-1, CCK e PYY mentre riducono i livelli dell'ormone della fame grelina.

Anche se puoi ottenere tutte le proteine di cui hai bisogno da cibi ricchi di proteine, molte persone trovano ancora difficile mangiare abbastanza proteine al giorno.

Gli integratori di proteine in polvere sono un modo conveniente per aumentare l'assunzione di proteine.

Le opzioni includono le proteine in polvere del siero di latte, della caseina, della soia, delle uova e della canapa. Tuttavia, è importante scegliere un integratore proteico a basso contenuto di zuccheri e additivi, soprattutto se stai cercando di perdere peso.

Tieni presente che le calorie sono ancora importanti. Gli integratori proteici dovrebbero semplicemente sostituire gli spuntini o parte di un pasto, piuttosto che essere aggiunti alla tua dieta.

Se hai difficoltà a mangiare abbastanza proteine, prova a prendere 1-2 misurini (25-50 grammi) di proteine in polvere al giorno.

La linea di fondo

Non esiste una singola "pillola magica" per risolvere i tuoi problemi di peso.

Tuttavia, molte soluzioni naturali possono aiutarti a bruciare più grassi se combinate con uno stile di vita salutare che include una dieta ricca di nutrienti e l'esercizio fisico.

Queste soluzioni naturali includono caffeina, estratto di tè verde e integratori proteici.

Parla con un professionista della salute prima di iniziare l'uso di qualsiasi nuovo integratore per assicurarti di comprendere appieno tutti i rischi, i benefici o le interazioni. Fonte immagine

