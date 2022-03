Bloodstained: Ritual of the Night Child of Light

Inizia oggi una nuova avventura nei panni di Aurora



Il publisher 505 Games e lo sviluppatore ArtPlay hanno annunciato che il gioco di ruolo a scorrimento laterale a tema gotico di Koji Igarashi,Bloodstained: Ritual of the Night, si arricchirà della presenza di Aurora - del gioco Child of Light di Ubisoft - grazie ad una patch gratuita che verrà rilasciata oggi, alle ore 18:00, perPlayStation 5 + PlayStation 4,Xbox Series X|S + Xbox One e per PC su Steam, e GOG.La versione per Nintendo Switch sarà presto disponibile.

Miriam non è nuova ad incrociare il suo destino con personaggi di altre serie di videogiochi. Ha indossato l'armatura diShovel Knight in battaglia, è andata a cavallo nelle terre morte di Kingdom Two Crowns, ha affrontato gli orrori di Blasphemous ed è stata una guest star in Mighty Fight Federation. Questa volta a esplorare il Castello di Hellhold sarà Aurora, la protagonista diChild of Light.

Dopo aver salvato Lemuria nella sua avventura, Aurora vede il suo viaggio di ritorno interrotto quando si risveglia in una terra piena di demoni. La sua unica speranza di tornare dai suoi amici è spezzare la maledizione di Hellhold in una storia completa di filmati poetici e dialoghi ispirati a Child of Light.

Affronta gli eventi di Bloodstained da una nuova prospettiva scegliendo Aurora dal menu principale. La protagonista di Child of Light ha il suo set di mosse e abilità che garantiranno una rinnovata esperienza di gioco.

Invoca i poteri sacri per esercitare il devastante Raggio di Luce e sconfiggere i nemici con danni elementali. Evolvi per affrontare nuove sfide e sbloccare nuove aree del castello: ottieni ali per volare, diventa un adulto per nuotare sott'acqua e indossa un'armatura che ti permetterà di superare le spine mortali.

Igniculus, la fedele amica lucciola di Aurora, la assisterà curandola, lanciando incantesimi sugli avversari e fornendo utili potenziamenti passivi. Guadagna esperienza attraverso il combattimento per aumentare di livello le sue abilità in modo che possa utilizzare questi incantesimi più spesso e più efficacemente

Aurora non ha le stesse capacità di Miriam di gestire i frammenti ma può utilizzarli per migliorare le proprie abilità e accedere ai frammenti Familiar (passivi) e Conjure (attivi). Ognuno rappresenta uno dei suoi amici perduti, tutti con i propri poteri per aiutare Aurora nella sua avventura. Si potranno migliorare ulteriormente le abilità con l'aiuto dell'amico di Miriam, Johannes, usando l'alchimia e gli oggetti che si trovano nei forzieri e nei nemici sconfitti.

“Sono onorato di poter collaborare con un titolo così prestigioso!” ha detto Koji Igarashi, co-fondatore di Artplay. "La realizzazione di questa patch ha richiesto molto tempo, impegno e coordinamento, spero che tutti voi apprezzerete la partecipazione attiva di Aurora nel gioco."

Bloodstained: Ritual of the Nightè disponibile perPlayStation 5 + PlayStation 4,Xbox Series X|S + Xbox One,Nintendo Switche per PC suSteam, e GOG.

