Vivere a Roma, come Trasferirsi e Traslocare

Con oltre 2.500 anni di storia, Roma è uno delle città più antiche in Europa. Con un patrimonio religioso molto consistente, la città è anche soprannominata Caput Mundi (per intendere la Capitale del Mondo).



Infatti, fin dai tempi del Rinascimento, tutti i papi hanno perseguito un programma architettonico e urbanistico volto a fare di Roma la capitale artistica e culturale del mondo. Oggi è la terza città più visitata dell'Unione Europea e tra le destinazioni più popolari al mondo.



Con oltre 3 milioni di abitanti, Roma è la città più grande d'Italia. È anche la città più dinamica del paese con Milano. Infine, come capitale, concentra gran parte delle maggiori istituzioni.



Il clima è di tipo mediterraneo, caratterizzato da inverni freschi e umidi ed estati calde e secche. La temperatura media annuale è superiore a 20°C; 12°C a gennaio e 30°C ed oltre a luglio e agosto. Infine, la città ha ben 2.472 ore di sole all'anno.



Un importante patrimonio religioso, architettonico e culturale



Roma è da secoli un centro religioso e un luogo imprescindibile di pellegrinaggio, un fatto che deve molto alla presenza del Papa. Questo risiede infatti in Vaticano, Paese indipendente situato all'interno della capitale, unico esempio al mondo di Paese esistente all'interno di una città.

Naturalmente, questa forte presenza cattolica ha fortemente influenzato lo sviluppo della città che oggi gode di un patrimonio religioso incredibilmente ricco. Roma conta più di 900 chiese e molti luoghi e istituzioni di importanza religiosa come il Pontificio Istituto Biblico o la Pontificia Università Lateranense.



L'influenza papale ebbe anche un impatto significativo sull'architettura della città, che si sviluppò fortemente per continuare con l'obiettivo di affermarsi come capitale mondiale. Ci sono una moltitudine di stili architettonici a Roma. Qui nacquero lo stile barocco e neoclassico e lo sviluppo di nuove forme come archi, cupole e volte.



La città ha un'offerta culturale importante e variegata. Avrai l'opportunità di visitare molti luoghi e monumenti importanti come il Colosseo, il più grande anfiteatro mai costruito ai tempi dell'Impero Romano o il mitico Pantheon.



Roma ha anche un'importante scena artistica e musicale, la città dispone di molteplici sale per spettacoli e teatri, tra cui il Parco Della Musica, uno dei palchi musicali più grandi del mondo. Naturalmente, questa offerta culturale è completata da numerosi musei che toccano un'ampia varietà di argomenti e coprono tutti i periodi.



Infine, è una delle capitali europee più verdi. Gran parte della città è infatti occupata da parchi e giardini, soprattutto intorno alle ville come la famosa Villa Borghese.

Trasferirsi e Traslocare a Roma



Trasferirsi alla Roma non è particolarmente complicato, è comunque preferibile essere preparati per un trasloco nelle migliori condizioni.

Per la ricerca di un affitto o di un alloggio a Roma può bastare un'agenzia immobiliare. Per un trasferimento familiare, è piuttosto consigliata la scelta di una ditta di trasloco a Roma. L'agenzia di trasloco sinibaldi.com a Roma offre servizi chiavi in mano come ad esempio la custodia dei mobili.



Potrai usufruire di un servizio di trasloco veramente professionale, anche internazionale, a prezzi contenuti e di qualità, tenendo conto delle particolarità della città: come accesso ZTL, accesso al centro storico, tutti i permessi burocratici, occupazione suolo pubblico, e tanto altro ancora



Trasporti e Affitti



La città non è molto ben servita dai mezzi pubblici. È meglio scegliere un'abitazione vicino al posto di lavoro o alla scuola dei figli.



Quando si affitta una casa è consuetudine che l'inquilino paghi un acconto fino a 3 mesi di affitto.

In termini di prezzo, se vuoi affittare, costerà in media 982 euro per un appartamento in centro città. Se vuoi comprare costerà in media 10.000 euro al metro quadro per un appartamento in centro città.



Il mercato del lavoro a Roma



Per il suo status di capitale, Roma concentra la maggior parte delle istituzioni del Paese, ma anche un gran numero di istituzioni culturali e scientifiche internazionali. La città si colloca al 32° posto nel Global Cities Index, il più alto in Italia.



L'economia è caratterizzata dall'assenza di industria pesante ed è dominata da servizi, tecnologie avanzate (informatica, difesa, aerospaziale, telecomunicazioni), edilizia, commercio e turismo.



Il tasso di disoccupazione a Roma è particolarmente basso rispetto alla media italiana. A dicembre 2016 il tasso di disoccupazione era infatti solo del 5,5% contro l'11,9% a livello nazionale.



Per trovare lavoro a Roma la padronanza dell'inglese è un grande vantaggio che ti permetterà di distinguerti e lavorare nel settore turistico. Ci sono un gran numero di stranieri a Roma e la concorrenza è piuttosto dura.



Formazione e scuola



Se avete deciso di trasferirvi a Roma con la famiglia, state tranquilli, avrete l'imbarazzo della scelta.



Per l'istruzione primaria e secondaria, potrete scegliere di iscrivere i figli alle tante scuole pubbliche o a una delle tante scuole internazionali della città.



Per l'istruzione superiore, Roma è un importante centro educativo nazionale e internazionale. La città ospita numerose accademie, università e scuole. Con 140.000 studenti, la più antica università della città, La Sapienza , è tra le più grandi università del mondo e si colloca al 90° posto nella classifica dei migliori atenei del mondo.



