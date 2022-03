Nuove regole 1 aprile covid : cosa cambia

Per i Positivi alnon c'è nulla di nuovo, ma per coloro che sono entrati in contatto, a partire dal 1, le. Ed è una piccola rivoluzione perché la quarantena del contatto scompare. Il decreto approvato dal Consiglio dei ministri e arrivato nella Gazzetta ufficiale il 24 marzo : A partire dalè un divieto di mobilità dalla sua casa o residenza alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per misura dell'autorità sanitaria in caso di positività a SARS-Cov-2, fino alla valutazione della guarigione ". Tradotto in parole più semplici significa che le persone positive a un test antigenico, molecolare o auto-release devono rimanere in isolamento fino al prossimo test negativo.

Per quanto riguarda i tempi le regole già impostate dal Ministero della salute con una circolare saranno valide. Il vaccinato dovrà rimanere almeno 7 giorni in isolamento, il non vaccinato deve rimanere in isolamento per almeno 10 giorni. Le persone sintomatiche dovranno aspettare almeno tre giorni dopo la scomparsa dei sintomi per verificare la loro guarigione attraverso un test. Per coloro che hanno avuto un contatto stretto con un covid positivo, spiega il decreto, "viene applicato il regime di auto-sorveglianza, costituito dall'obbligo di indossare dispositivi di protezione respiratoria FFP2 fino al decimo giorno Seguendo la data dell'ultimo contatto con un infetto ".

Inoltre, alla prima apparizione dei sintomi, deve "per svolgere un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati". Se dopo cinque giorni sei ancora sintomatico, il buffer deve essere ripetuto "il quinto giorno dopo la data dell'ultimo contatto".

Scuola - Anche con più di 4 casi positivi nella stessa classe, tutti rimarranno in presenza tranne l'infetto che seguirà le regole dell'isolamento. Le Nuove regole si applicano a tutti, dall'asilo alla scuola superiore, per studenti vaccinati e per coloro che non lo sono. Da sei anni verso l'alto, in caso di contatto con uno positivo, obbligo di indossare FFP2 per 10 giorni. Altrimenti, fino alla fine dell'anno, gli oltre 6anni dovranno andare a scuola con mascherina chirurgica. Se i sintomi appaiono, al primo e al quinto giorno dopo l'ultimo contatto con uno positivo, verrà eseguito un test rapido o molecolare.

