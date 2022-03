Il rilascio delle patenti è soggetto a criteri differenti che riguardano principalmente l'età del futuro conducente e la cilindrata del mezzo; in questo articolo faremo una panoramica delle tipologie di permessi di guida disponibili e dei requisiti necessari per ottenerli.



Patente A

La categoria A è divisa in tre sottocategorie: la AM che può essere conseguita al compimento dei 14 anni e permette di condurre quadricicli leggeri ("mini-car") e ciclomotori che non superino i 45 km/h.

La patente A1 (16 anni), permette di guidare motocicli che non superino i 125 cm³ di cilindrata, ma anche tricicli (fino a 15 kW) e piccole macchine agricole.

La patente A2 (18 anni) aumenta la potenza dei motocicli che possono essere guidati fino a 35 kW.

Per tutte queste patenti è necessario sostenere un esame pratico e orale, ma chi è già in possesso di una patente A o B potrà effettuare solo la parte di guida.

La patente A, senza alcuna limitazione, può essere conseguita a 24 anni e consente di guidare tutti i tricicli e motocicli con cilindrata superiore ai 50 cm³.

L'esame per il conseguimento delle patente A prevede una parte teorica e un doppio esame pratico (su pista e su strada).

Chi è in possesso della patente A2 (18 anni) da più di due anni può ottenere anche la patente A (a 20 anni invece che 24).



Patente B

La patente più richiesta è la B, indispensabile per la guida di un auto (ma non solo).

Per ottenerla è necessario aver compiuto il diciottesimo anno di età e superare un esame pratico e teorico che prevede quaranta domande a risposta multipla con un massimo di quattro errori. I quiz patente b sono sempre aggiornati e disponibili sul web per una simulazione.

Ma quali mezzi si possono guidare con la patente B? Ovviamente le auto (fino a 9 persone), i mezzi agricoli, i motocicli fino a 125 cm³ e tutti i mezzi d'emergenza.



Patenti C, D ed E

La patente C è indispensabile per la guida dei camion e prevede di aver compiuto 18 anni. Non solo camion però, anche i mezzi di trasporto che superino le nove persone (compreso il conducente) necessitano della patente C.

Con la patente D si possono guidare il filobus e gli autobus (compiuti i 21 anni), mentre la patente E è un'estensione delle precedenti patenti necessaria per la guida con rimorchio.

