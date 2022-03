NATALE CON I TUOI...

...PASQUA CON CHI VUOI!

Mentre si pensa al menù, ognuno secondo le proprie tradizioni, ecco una serie di accessori, giocattoli e videogiochi per passare una giornata divertente, tutt'altro che banale!

Funko - celebre per le sue figure in vinile - propone una serie di POP! e POP! Pins dedicati ai famosi personaggi di film e serie tv in veste di conigli!

Loungefly - con una serie di borse, zaini e portafogli - permette di mostrare la propria passione con stile durante le uscite all’aperto.

Due novità green targate Mondo Toys: i mitici BioBall dedicati ai personaggi Disney più famosi e i prodotti Barbie Role Play & Make Up pensati con una doppia giocabilità. I primi sono dei palloni realizzati con una nuova formula BIO priva di ftalati che sostituisce il 50% delle materie prime di origine fossile, mentre la linea dedicata alla fashion dolls è completamente vegan e cruelty free, studiata secondo la filosofia “cosmesi pulita” per sviluppare prodotti sicuri al 100%.

Le Hot Wheels, una collezione di automobili motorizzate e radiocomandate di Mondo Motors, per gli appassionati delle quattro ruote! Monster Action, Monster Truck e molte altre, tutte realizzate con materiali resistenti agli urti, provviste di luci, suoni e dal design unico. Non resta che gareggiare con gli amici all’aria aperta!

Kirby, l’inimitabile pallina rosa tra le più note icone di casa Nintendo, compie 30 anni! In occasione di questo speciale anniversario, Kirby torna sulla famiglia di console Nintendo Switch con Kirby e la terra perduta, il primo videogioco in 3D della serie che porterà i giocatori a esplorare un misterioso mondo in cui la natura ha preso il sopravvento sulla civiltà.

I fan potranno, come sempre, utilizzare le iconiche abilità di copia dell’eroe rosa, ma non solo: potranno infatti contare anche su nuove modalità come la speciale boccomorfosi, grazie a cui Kirby può trasformarsi negli oggetti che ingloba come automobili, distributori automatici, coni stradali e molto altro.

Un’avventura indimenticabile, da affrontare da soli o con un altro giocatore, perfetta per una Pasqua all’insegna del gioco in compagnia!





