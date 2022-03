Will Smith si scusa con Chris Rock : Il mio comportamento è stato inaccettabile

si èto conper averlo schiaffeggiato sul palco degli Oscar. "Le battute su di me fanno parte del lavoro, ma quella sulle condizioni di salute di Jada era troppo per me da sopportare e ho reagito emotivamente", ha scritto su Instagram il nuovo premio Oscar per "King Richard", definendolo "e senza scuse "il suo. "La violenza in tutte le sue forme è velenosa e distruttiva", scrivein un lungo post su Instagram. "Il mioagli Academy Awards èe imperdonabile. Vogliopubblicamente,. Ho sbagliato e mi sento in imbarazzo. Le mie azioni non sono indicative dell'uomo che voglio essere. Non c'è posto per la violenza. in un mondo di amore e gentilezza", ha aggiunto.

"Vorrei anche scusarmi con l'Academy, i produttori, i partecipanti e gli spettatori di tutto il mondo. Vorrei scusarmi con la famiglia Williams e la mia famiglia per il film 'King Richard'. è stato un viaggio meraviglioso per tutti noi, "ha concluso l'attore, definendosi un "work in progress".

