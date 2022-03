Giuseppe Conte e le spese militari : M5s si opporrà con tutta la sua forza

"Il nostro è un fermo no al riarmo: ilsiconla suaparlamentare all'aumento sconsiderato delle". L'ex presidente del Consiglio, appena riconfermato presidente del, risponde in un'intervista ad Avvenire sull'aumento delle. “Siamo venuti da due anni di pandemia e il Paese è schiacciato da una grave crisi. Famiglie e aziende faticano a sbarcare il lunario alla fine del mese. Ci sono cittadini che in questi giorni devono scegliere se fare la spesa o pagare gas ed elettricità - ha aggiunto -: vogliamo davvero dire loro che in questo momento diamo priorità al riarmo investendo risorse straordinarie sulla spesa militare?

Per Conte non c'è dubbio che il M5s abbia «una chiara posizione euro-atlantica e io stesso ho più volte ribadito che gli impegni presi al quartier generale della Nato tanti anni fa devono essere rispettati: chi insinua il contrario è in malafede. La sofferenza degli ultimi anni, però, non va ignorata: chiedere uno sforzo finanziario di 10/15 miliardi in poco meno di due anni dal nostro bilancio significa distrarre risorse dagli obiettivi, quindi prioritari, della transizione energetica e dell'assistenza sociale. Chi si assumerà la responsabilità di non ascoltarci si farà carico anche della fibrillazione di cui il Paese francamente non ha bisogno. Ho letto appelli al buon senso: eccoci qua, facciamo prevalere il buon senso».

Infine Conte si dice pronto a mettere in discussione l'alleanza con il Pd: "Il M5S non può rinunciare alla propria identità e all'interesse dei cittadini per convenienza politica. Ma credo che alla fine prevarrà il buon senso Ricordiamoci che le questioni che ci poniamo sono particolarmente vicine al cuore dei cittadini e il perseguimento di un frenetico riarmo rischia di segnare un solco profondo nell'opinione pubblica. Dobbiamo essere all'altezza di quanto chiede il Paese”.

Altre News per: giuseppecontespesemilitariopporràtuttaforza