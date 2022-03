Samsung annuncia Smart Monitor M8

Dotato di SlimFit Camera, il nuovo Smart Monitor M8 è disponibile in quattro colori contemporanei

Samsung Electronics ha annunciato oggi la sua ultima serie di Smart Monitor, l'M8, con un design aggiornato ed elegante. Il nuovo versatile monitor M8 offre l'iconico design sottile di Samsung in quattro nuovi colori - Warm White, Sunset Pink, Daylight Blue e Spring Green - disponibile in formato 32 pollici con risoluzione UHD e SlimFit Camera.

Lanciata per la prima volta nel novembre 2020, la serie Smart Monitor di Samsung è la prima linea di schermi multifunzione al mondo progettata per utenti moderni che richiedono un prodotto che offra sia funzionalità che intrattenimento a casa. Non solo è un monitor tradizionale, ma l'M8 permette agli utenti anche di godere di una varietà di servizi OTT, compresi Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e Apple TV via Wi-Fi senza la necessità di collegarsi a un PC o a una TV.

Per quanto riguarda lo stile, lo Smart Monitor M8 offre sia spazio che efficienza in termini di performance con un design estremamente elegante. Lo spessore del nuovo modello è di 11,4 mm, circa tre volte più sottile rispetto ai modelli precedenti.

Caratterizzata da un sofisticato design con retro piatto, la gamma di colori dell'M8 viene sviluppata su un’elegante tonalità di bianco caldo e si adatta a qualsiasi ambiente in base alle preferenze personali dell'utente.

"Abbiamo voluto creare un prodotto in grado di soddisfare gli stili di vita di tutti e le loro preferenze", ha dichiarato Kyounghoon Kim, Executive Vice President e Head of Design Team, Visual Display Business, Samsung Electronics. "La palette di colori dell'M8, composta da quattro colori diversi, è stata ispirata dal tema 'Shades of Nature'. Guardare il limpido cielo blu in una luminosa giornata di sole, ricaricarsi nel verde di una foresta rigogliosa, o infine immergersi nel bagliore di un tramonto", ha aggiunto.

Quando è necessario essere produttivi, Smart Monitor M8 è dotato di tutti gli strumenti necessari. L'M8 consente di creare un perfetto ambiente di home office senza utilizzare un PC, collegandosi a diversi dispositivi IT attraverso lo Smart Hub aggiornato. L'interfaccia utente Workspace offre tutti i servizi necessari per lavorare su uno schermo, aiutando gli utenti a connettersi in modalità wireless a un PC Windows o Mac e utilizzare in modo efficiente una vasta gamma di funzioni utili, tra cui Samsung DeX, Apple AirPlay 2 e i servizi cloud di Microsoft 365, così come il mirroring dei contenuti dallo smartphone all'M8.

In più, Smart Monitor M8 è dotato di SlimFit Camera, una webcam magnetica e removibile che può essere fissata al monitor mantenendo ordinato lo spazio sulla scrivania senza alcun cavo antiestetico. SlimFit Camera ha anche funzioni di face tracking e auto zoom, in grado di identificare rapidamente il volto di una persona quando è sullo schermo e mettere a fuoco automaticamente il soggetto. In altre parole, può seguire e riprendere un singolo utente, una soluzione perfetta per presentazioni dinamiche o livestreaming. Inoltre, il monitor supporta app di video chat come Google Duo, permettendo agli utenti di lavorare in remoto o di partecipare a videoconferenze a casa o sul posto di lavoro utilizzando la SlimFit Camera.

Smart Monitor M8 è dotato di un hub IoT denominato SmartThings Hub, dove gli utenti possono collegare tutti i dispositivi IoT in modalità wireless. L'app SmartThings permette agli utenti di monitorare facilmente i dispositivi IoT di tutta la casa con il pannello di controllo intuitivo che evidenzia tutte le informazioni fornite da altri dispositivi collegati all'M8, tra cui il light switch e il plug power.

Dotato di un microfono Far Field Voice ad alta sensibilità, l'assistente controlla dispositivi come Bixby e Amazon Alexa utilizzando i comandi vocali. Inoltre, il microfono si avvale di una funzione Always On Voice, in grado di visualizzare le informazioni di chiamata sullo schermo quando Bixby è attivato, anche se lo schermo del monitor è spento.

Per completare la vasta gamma di funzioni del monitor, il display offre la tecnologia adaptive picture, in grado di migliorare il comfort dello spettatore regolando automaticamente la luminosità del display e la temperatura del colore. M8 include anche un supporto regolabile in altezza (HAS) e una funzione di inclinazione, che permette agli utenti di trovare la posizione perfetta per ogni tipo di progetto, serata film o sessione di studio.

Lo Smart Monitor M8 si è aggiudicato il CES Innovation Awards Honoree della CTA (Consumer Technology Association) come riconoscimento di una vasta gamma di tecnologie di visualizzazione.

Samsung Smart Monitor M8 sarà disponibile in Italia per il preordine a partire dal 4 aprile nei colori Warm White, Sunset Pink, Daylight Blue e Spring Green. Per ulteriori informazioni è possibile visitare https://www.samsung.com/it/monitors/smart-monitor/

Specifiche di prodotto

Modello M80B Display Dimensione dello schermo 32” Piatto / Curvo Piatto Aspect Ratio 16:9 Risoluzione 3,840 x 2,160 (UHD) Luminosità (Valore tipico) 400 cd/? HDR Sì (HDR 10+) Refresh Rate 60 Hz Response Time 4ms (GtG) Contrast Ratio 3,000:1 (Typ.) Viewing Angle 178° (Horizontal) / 178° (Vertical) sRGB Coverage 99% (Typ.) Supporto colore 1.07B Funzione Eye Care Eye Saver Mode / Flicker Free Design Colori Warm White / Sunset Pink / Daylight Blue / Spring Green Stand Type HAS Tilt Sì Interfaccia Connettività 1 micro HDMI / 2 USB-C (1Up/1Dn) *Max 65W charging Wireless WiFi5, BT4.2 Speaker 2.2CH (5W x 2 with tweeter) Fotocamera In-Box (FHD Cam.) Remote Control In-Box (USB-C charging)

Altre News per: samsungannunciasmartmonitor